Osservatori allo stadio: così l’Inter sprinta per il bomber

I nerazzurri dell’Inter stanno preparando il prossimo colpo di mercato per la stagione futura. Non sarà facile superare la concorrenza

La squadra di Inzaghi stravede per un bomber di calibro internazionale. Ormai non si fa altro che parlare di lui, e i numeri sono tutti dalla sua parte. Ad aver dato il via a questa nuova ‘moda’ è stato Roberto Mancini, grazie ad un giro di qualificazioni giovani e di volti prevalentemente nuovi.

Questo dettaglio non è sfuggito alle big europee, le quali hanno drizzato le orecchie in un lasso di tempo praticamente inesistente. La concorrenza per l’attaccante è un qualcosa di mai visto prima, e non sarà facile individuare una pretendente favorita fin dall’inizio.

Il giocatore in questione è Mateo Retegui, protagonista di queste ultime uscite dell’Italia in vista delle qualificazioni per i prossimi Europei. Il bomber di origini argentine è andato di nuovo in gol nella partita contro il Malta. Replicando dunque quanto di buono si è visto contro l’Inghilterra. Due reti consecutive con gli Azzurri.

Un impatto decisamente convincente, per un giocatore che, nonostante la giovane età, si ritrova a dover arginare la concorrenza di attaccanti del calibro di Immobile e Scamacca. A livello di club il classe 1999 gioca al Tigre, trovandosi però in prestito dal Boca Juniors

Il suo club attuale potrebbe riscattarlo con una cifra di circa 2 milioni di euro. Ma deve affrettarsi. La data di scadenza per il riscatto è entro giugno. Saggiamente il Tigre potrebbe riscattarlo (per prendersi metà cartellino) e monetizzare da una vendita eventuale, ma potrebbero altrettanto saggiamente tenerlo ancora per una stagione.

Nel frattempo le big europee aspettano e sperano. La media realizzativa del giocatore è molto interessante. Numeri alla mano si parla di 8 partite e 6 reti disputate. Una delle percentuali più prolifiche dell’edizione corrente di questa Superliga.

Chissà che non possa ripetersi anche in Europa.

Retegui conteso da Inter e Atletico: la situazione

I nerazzurri sono molto interessati al profilo di Retegui. Tuttavia la concorrenza dell’Atletico Madrid non è da sottovalutare. Con un Morata ormai prossimo alla partenza e con un evidente buco da colmare in attacco, risulta palese come i Colchoneros potrebbero fare sul serio.

Dal canto suo l’Inter non rimarrà con le mani in mano. Gli osservatori hanno già preso importanti appunti sul giocatore (domenica a Malta il vice Ds Baccin lo ha visionato di nuovo dal vivo), ed è effettivamente il profilo ideale per il dopo Dzeko. O per il dopo Lautaro, anche se la prima ipotesi è decisamente quella più probabile. L’ostacolo principale resta dunque la folta concorrenza.

Il primo feeling ‘Azzurro’ del giocatore potrebbe essere un incentivo a esplorare il territorio italiano a livello calcistico. Tuttavia bisognerà capire anche il modo in cui vorranno muoversi Tigre e Boca Jrs, le quali ad oggi detengono un potere contrattuale maggiore. L’Inter potrebbe offrire sui 10-12 milioni più il cartellino di Colidio, ora proprio al Tigres ma per il quale ha mostrato interesse lo stesso Boca.