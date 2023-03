L’Italia vince, ma non incanta: ancora in gol Retegui

L’Italia fa il suo e vince a Malta, riscattando la sconfitta di Napoli contro l’Inghilterra: ancora tanto da lavorare per Mancini

Vittoria doveva essere – e ci mancherebbe pure, ci permettiamo di aggiungere – e vittoria è stata. L’Italia rialza la testa dopo la sconfitta di Napoli contro l’Inghilterra espugnando Malta col punteggio di 0-2. Se però qualcuno si aspettava spettacolo dalla banda Azzurra, sarà rimasto oltremodo deluso.

A parte infatti la partita tutta sostanza di Bryan Cristante, qualche spunto di Politano e Tonali e la vena realizzativa confermata da Mateo Retegui – al secondo gol in altrettante presenze in maglia Azzurra – si è visto poco altro al Al National Stadium Ta’ Qali. L’undici di Mancini, rivoluzionato rispetto alla gara di tre giorni fa, non ha affatto convinto. Né per attitudine, né per impegno, né per doti tecniche. Che pure avrebbero dovuto mostrarsi in tutta la loro superiorità al cospetto della modesta formazione locale. La pratica, dopo un inizio in cui Malta ha anche scaldato i guanti di Donnarumma, è stata chiusa nel primo tempo grazie al timbro del bomber italo-argentino e all’autogol di Guillaumier.

Malta-Italia 0-2: la ripresa e il tabellino

Nella ripresa, complici i tanti cambi effettuati dal Ct Mancini, l’Italia è andata al piccolo trotto, non riuscendo quasi mai a rendersi pericolosa dalle parti dell’estremo difensore maltese Bonello. I tre punti, che servivano come il pane per non ripiombare nell’incubo, sono stati incamerati, ma l’impressione è che ci sia ancora tanto lavoro da fare nel gruppo Azzurro…

Malta (3-4-2-1) Bonello; Apap, Borg (83′ Brown), Attard (64′ Muscat); J.Mbong, Yankam, Guillaumier, N.Muscat (75′ Dimach), Corbolan; Satariano (64′ Nwoko), Jones (75′ Teuma)

A disposizione: Grech, Formosa, Micallef, Paiber, Kristensen, Camenzuli; P.Mbon.

CT: Michele Marcolini

Italia (4-3-3) Donnarumma; Di Lorenzo (46′ Darmian), Scalvini (83′ Toloi), Romagnoli, Emerson Palmieri; Pessina, Cristante, Tonali (67′ Verratti); Politano, Retegui (67′ Scamacca), Gnonto (21′ Grifo)

A disposizione: Meret, Carnesecchi, Spinazzola, Acerbi, Jorginho, Frattesi, Berardi

CT: Roberto Mancini

Marcatori: 15′ Retegui, 27′ aut. Guillaumier