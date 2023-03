Fabio Capello non le manda a dire, difesa a spada tratta: “Ce ne hanno tolti due”

Difesa a spada tratta di un Fabio Capello, ex allenatore, tra le altre, della Juventus, senza peli sulla lingua: “Ce ne hanno tolti due”

Fabio Capello, ormai da qualche anno opinionista per Sky, vanta una carriera di successi sia come calciatore che come tecnico. Da allenatore ha legato il suo nome ai colori rossoneri del Milan ma, per quanto più brevi, fondamentali sono state anche le sue esperienze sulle panchine del Real Madrid, della Roma, conducendo i giallorossi alla conquista del loro terzo scudetto, e della Juventus.

In particolare, Capello ha allenato la Juventus dal 2004 al 2006 restando in testa al campionato per tutte le 76 giornate e vincendo di conseguenza due scudetti, poi revocati a seguito della condanna del club bianconero in quanto pesantemente coinvolto nello scandalo “Calciopoli”. Ebbene, a distanza di quasi vent’anni, l’ex tecnico, tra le altre, della Roma non ha ancora digerito la revoca dei summenzionati scudetti tant’è vero che nell’intervista concessa al quotidiano iberico “Marca” ha rivendicato la conquista dei due tricolori in questione: “Ho vinto due scudetti, avevo la squadra più forte d’Italia senza problemi, ce li hanno tolti. Penso che sia un problema conoscere la verità, non la verità politica o sportiva, la vera verità.

Fabio Capello incorona Carlo Ancelotti

Dal passato alla stretta attualità. Fabio Capello, sempre nel colloquio con “Marca, ha smesso i panni dell’opinionista per indossare la toga del difensore d’ufficio del club bianconero individuando nella prolungata assenza dei suoi migliori giocatori la principale causa del suo disastroso campionato: “ La Juventus ha avuto problemi, i suoi migliori giocatori Pogba, Chiesa e Di María non hanno giocato, i tre che fanno la differenza non hanno giocato all’inizio, ecco perché hanno perso punti, non si sono qualificati in Champions League, ma ora stanno giocando bene in Europa League”.

Anche su chi sia il migliore allenatore Fabio Capello non ha dubbi: “Carlo Ancelotti è il migliore di tutti. Quando vinci in Italia, Inghilterra, Francia, Italia, Spagna… vinci perché sai fare”. Con un simile curriculum e soprattutto dopo aver vinto tutto quello che c’è da vincere con il club più difficile in assoluto, il Real Madrid, per Fabio Capello l’ex allenatore, tra le altre, di Parma, Milan e Juventus è il candidato ideale per la panchina della Nazionale più titolata al mondo: “Carlo ha esperienza, conosce la lingua del calcio. Quando vai in un altro Paese devi capire com’è il calcio, cosa vuole la gente, conoscere le lingue…Carlo sa fare tutto questo. Se alleni Madrid, è una cosa; Barcellona, un’altra; Siviglia, un’altra. Lo stesso in Italia. Brasile? Carlo può allenare in tutto il mondo”.