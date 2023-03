“Fino a maggio”: che disastro per Inzaghi, UFFICIALE Inter

Tegola per l’allenatore dell’Inter: dopo il lungo forfait di Romelu Lukaku, un altro big sarà out nella fase cruciale della stagione

Piove sul bagnato in casa Inter. I nerazzurri, reduci dal ko nel ‘Derby d’Italia’ contro la Juventus, per effetto del quale sono stati scavalcati al secondo posto dalla Lazio di Maurizio Sarri, sabato prossimo, domani alle 18 incroceranno i guantoni con i viola di Vincenzo Italiano che sono in stato di grazia: hanno, infatti, una striscia aperta di sette vittorie consecutive, in pratica dal 23 febbraio hanno sempre vinto, in campionato e in Conference League dove sono approdati ai quarti di finale.

Un altro cliente, la Fiorentina, da prendere con le molle per i nerazzurri in vista dell’andata, l’11 aprile, dei quarti di finale di Champions League contro il Porto in terra lusitana. Uno snodo cruciale della stagione dei nerazzurri che, tallonati dai cugini rossoneri, a meno due, e dai giallorossi capitolini, a meno 3, non possono permettersi un ulteriore passo falso contro i viola per non compromettere la qualificazione alla prossima Champions League.

Un bivio decisivo che, tra l’altro, il tecnico Simone Inzaghi, sulla cui panchina volteggia sempre il fantasma di Antonio Conte, fresco di divorzio dal Tottenham, deve affrontare con un altro top della squadra che è entrato in infermeria.

Inter, che disastro per Inzaghi: Calhanoglu rischia un mese di stop

Come se non bastasse il lungo infortunio di Romelu Lukaku, che ha saltato tutta la prima parte di stagione e che, per via anche della sua imponente muscolatura, fatica a raggiungere il top della forma fisica, l’infortunio subito dal turco Hakan Calhanoglu in Nazionale si è rivelato abbastanza serio.

Una vera iattura per Simone Inzaghi e per per tutto l’ambiente nerazzurro. In un suo tweet il giornalista Tancredi Palmeri ha ipotizzato un rientro solo a maggio saltando quindi tutti gli appuntamenti più importanti di questo ultimo scorcio di stagione, in primis il doppio confronto in Champions contro il Benfica.

Una defezione, quella di Calhanoglu, che potrebbe costare molto cara all’Inter dal momento che il turco è uno dei migliori centrocampisti del campionato nonché il faro dei nerazzurri: oltre a dare ordine e geometrie al centrocampo interista, Calhanoglu, infatti, è l’unico, con i suoi guizzi, i suoi assist e i suoi strappi, in grado di accendere la luce in un’Inter apparsa nelle ultime uscite, prima della sosta per gli impegni della Nazionale, spenta, confusionaria e senza tante idee.

Il comunicato ufficiale a seguito degli esami strumentali parla di “distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra”. Due-tre, se non quattro settimane di stop forzato per Calhanoglu. Il turco salterà la Juventus ma anche, a meno di un clamoroso recupero, anche la doppia sfida di Champions col Benfica che avrà in palio la qualificazione alle semifinali. Una tegola pesantissima per Inzaghi…