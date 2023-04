In una pausa dal lavoro la giornalista Mediaset, Marialuisa Jacobelli, infiamma i social network con scatti da urlo

Nei decenni passati le curve degli stadi, secondo autorevoli sociologi, erano una sorta di “riserva di mascolinità“. Sentendosi minacciati dal protagonismo delle donne che a partire dalla fine degli anni ’60 incominciavano ad affrancarsi dall’immagine di angeli del focolare domestico e dalla loro condizione ancillare per rivendicare il loro ruolo sociale, gli uomini si rifugiavano nelle curve degli stadi visto che erano oasi da cui le donne erano bandite.

Per fortuna da allora le cose sono molto migliorate dal momento che le rappresentanti del gentil sesso sono una presenza fissa negli stadi. Non solo. Nel mondo del calcio le donne stanno sempre più sollevando il tetto di cristallo: a prescindere dalla sempre maggiore attenzione riservata dai media e dagli appassionati al calcio femminile (all’Olimpico nell’andata dei quarti di finale di Champions League tra la Roma e il Barcellona erano presenti 50 mila tifosi), le donne stanno “violando” santuari che solo fino a pochi anni fa venivano considerati a esclusivo appannaggio degli uomini: dopo essere la prima donna ad aver arbitrato un match di Serie A, Sassuolo-Salernitana dello scorso 2 ottobre, Maria Sole Ferrieri Caputi ha assestato un altro colpo al gender gap nel calcio dirigendo, sabato scorso, un match internazionale, l’amichevole tra la Germania e il Perù.

Marialuisa Jacobelli, pausa dal lavoro con panorama mozzafiato: boom di like

Ma prima che nelle curve degli stadi o in campo sia in qualità di calciatrici sia di componenti della squadra arbitrale le donne hanno messo piede negli studi televisivi. Infatti oggi, dopo anni in cui le giornaliste sportive erano le proverbiali mosche bianche, non si contano le telegiornaliste che sono diventate familiari agli sportivi non solo per la loro competenza ma anche per il loro indubbio sex appeal. Appartiene di diritto alla schiera delle telegiornaliste belle e brave anche Marialuisa Jacobelli, figlia d’arte visto che suo padre è Xavier Jacobelli, noto giornalista sportivo ed ex Direttore di ‘QS-Quotidiano sportivo’ e di ‘Tuttosport’.

Ebbene, Marialuisa Jacobelli, giornalista sportiva di Mediaset, anche quando non è in video sa come mandare in estasi i 2 milioni che la seguono su Instagram. In una pausa dal lavoro la 3oenne figlia d’arte ha postato una foto che la ritrae fasciata, sullo sfondo di un suggestivo scorcio di Monte Carlo, in un attillato body nero che sottolinea le sue curve bollenti, in particolare il prorompente seno.

Una delizia per gli occhi dei suoi fan che, difatti, hanno inondato lo scatto di “like”, cuoricini e commenti entusiastici e che soprattutto alla retorica domanda che lo accompagna, “Com’è il panorama?“, non hanno avuto dubbi rispondendo in coro “da mozzare il fiato!“.