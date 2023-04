Inter-Juve da impazzire: doppia operazione da 80 milioni

Inter-Juve: un intreccio che si è visto innumerevoli volte in campionato. Questa volta lo si vedrà anche in ottica di mercato. Ecco perché

Inter e Juventus si sono spesso e volentieri scontrate dentro (vedi prima dell’ultima sosta per le Nazionali) e fuori dal campo. Dalla loro militanza in Serie A e nelle altre categorie sono scaturite numerose partite. Molte di queste intrise da polemica e spettacolo, come è normale che sia tra due squadre di questo calibro.

Ma questa volta è tutto diverso. Lo scontro tra le due realtà si potrebbe ripetere in una salsa inedita. Il mercato per le squadre dei principali campionati deve avere ancora inizio. Ma la sosta ordinaria per le Nazionali ha permesso a tutti i club di riflettere a lungo sul tema.

Molti sono giunti ad una conclusione: è giunta l’ora di guardare avanti. E le due squadre menzionate vogliono riuscire nel loro intento. Senza se e senza ma. Si era già visto come entrambe si fossero contese uno dei talenti più apprezzati in circolazione.

Lo scenario appena descritto potrebbe ripetersi, con una cifra nettamente più alta. Bisogna tuttavia tenere presente il contesto. Ovvero che, a livello economico, nessuna squadra naviga nell’oro. Ragion per cui buona parte degli acquisti saranno per forza di cose legati alle cessioni.

La coppia che il duo Inter-Juve sta cercando di sondare proviene direttamente dalla Serie A. Volendo restringere il campo si può dire che i due provengano oltretutto dalla stessa squadra: l’Atalanta. Con enrambe le realtà ci sono state spesso delle congiunzioni prolifiche nel corso del tempo.

Dunque ripetere “il colpo” sarebbe sensato. Ma questa volta la concorrenza è molto alta, così come di conseguenza il prezzo della trattativa in totale. Nel prossimo paragrafo verranno scoperte tutte le carte. In molti si potrebbero aspettare dove si andrà a parare, ma le cifre sono inimmaginabili.

Inter-Juve: la contesa è pronta a iniziare

Il duello tra Inter e Juve riguarda due giocatori ultimamente piuttosto chiacchierati. Si parla di Hojlund e Scalvini, entrambi gioielli forniti direttamente dall’Atalanta. Non sono certamente dei talenti distribuiti in maniera causale. Bensì due punte di diamante della società bergamasca.

Entrambi piacciono molto a nerazzurri e bianconeri… Entrambi sono però pressoché irraggiungibili. Su Hojlund c’è soprattutto la Premier, mentre su Scalvini sia club inglesi sia l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone.

Per Inter e Juve, dunque, possibilità scarse. Tra l’altro l’Atalanta punta a intascare una ottantina di milioni dalla cessione dei due gioielli lanciati e valorizzati al massimo dal lavoro di Gasperini.