Vuole la Premier, Allegri e Inzaghi restano di sasso

Una delle rivelazioni del campionato, già seguito con interesse da Juve e Inter, avrebbe scelto il fascino del campionato inglese

Il campionato di Serie A ha regalato finora i grandi gesti tecnici di Kvaratskhelia, il fiuto del gol di Victor Osimhen, le perle in salsa argentina di Paulo Dybala e Angel Di Maria. Ma non solo. In un club che sta stupendo tutti col suo cammino, ci sono almeno tre profili entrati prepotentemente nelle agende di mercato dei Direttori sportivi di tante società. Tanto italiane quanto straniere.

Parliamo di Ademola Loookman, Rasmus Hojlund e Giorgio Scalvini. I primi due, coppia d’attacco terribile dell’Atalanta di Gasperini, hanno fatto tremare le difese avversarie con la loro velocità. Il terzo, ancora 19enne, guida la difesa degli orobici con una sicurezza che normalmente si riscontra in un 30enne. Proprio sul giovanissimo centrale nativo di Chiari, si sono da tempo concentrate le attenzioni di Juve e Inter, a caccia del grande colpo che possa guidare le rispettive difese. I bianconeri non hanno ancora trovato l’erede di Chiellini, mentre i nerazzurri, negli anni a venire, dovranno fare a meno di Milan Skriniar.

Scalvini vola in Premier, Juve e Inter rassegnate

Già messo nel mirino da Manchester City e Bayern Monaco, il classe 2003 negli utimi giorni ha destato l’interesse anche dell’Ateltico Madrid di Diego Simeone, in pieno restyling dopo un’annata a dir poco deludente. Col prezzo del cartellino che lievita giorno dopo giorno, il calciatore è chiamato ad esprimere il proprio gradimento. Una scelta che non farà piacere a Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi.

Scalvini, che comunque si trova benissimo a Bergamo, sa che il momento del grande salto potrebbe essere già arrivato. E chi megili del Manchester City di Pep Guardiola potrebbe rappresentare la calamita giusta per salutare in anticipo la Serie A? Il difensore avrebbe scelto proprio la Premier come sua destinazione futura. Sulle tracce del calciatore si erano mossi anche Tottenham ed Arsenal, pronti a partecipare ad un’asta, se necessario. Il cassiere dell’Atalanta già gongola…