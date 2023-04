Inter, la decisione di Inzaghi: clamoroso colpo di scena

In vista della semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Juventus, la decisione di Inzaghi ha del clamoroso, un vero colpo di scena

Neanche il tempo di metabolizzare l’ennesima sconfitta stagionale, il ko casalingo per 1-0 contro la Fiorentina, tre stop consecutivo, che l’Inter è chiamata subito ad rialzare la testa nel match dell’Allianz Stadium contro la Juventus, in calendario stasera alle ore 21.00, andata delle semifinali di Coppa Italia.

Un “Derby d’Italia” che è un classico anche in Coppa Italia visto che Juventus e Inter che vi si sono sfidate in 34 occasioni, con un bilancio di 15 vittorie bianconere, 11 affermazioni nerazzurre e 8 pareggi. A livello di semifinale due sono i precedenti: nella stagione 2015-16 con passaggio del turno dei bianconeri ai rigori, a ‘San Siro’, dopo il doppio 3-0 dei tempi regolamentari e in quella 2020-21, anche in questo caso a qualificarsi per la finale sono stati i bianconeri. Inoltre, la semifinale d’andata allo “Stadium” è la riedizione dell’ultima finale, andata in scena, all’Olimpico di Roma, l’11 maggio 2022, vinta dai nerazzurri per 4-2 ai rigori.

Inter, la decisione di Inzaghi: niente ritiro

Anche in Coppa Italia il “Derby d’Italia” non è mai banale, lo sa bene il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, che ci tiene a fare bella figura nella Coppa nazionale non fosse altro che per il fatto che l’Inter è la detentrice del trofeo, ecco perché la sua decisione ha del clamoroso, un vero colpo di scena. Contrariamente alla consolidata liturgia del calcio, infatti, l’Inter, per volontà di Inzaghi, non è partita alla volta di Torino ieri sera, quindi niente nottata in ritiro ma, dopo l’ultimo allenamento alla “Pinetina”, i nerazzurri sono ritornati nelle rispettive abitazioni dove hanno cenato con la famiglia e dormito.

Una decisione insolita che, però, non è dettata dalla volontà di snobbare la Coppa Italia, tutt’altro. Da ex giocatore di livello l’ex tecnico biancoceleste è consapevole che nei momenti di difficoltà una serata in famiglia ha maggiori benefici di quelli di un ritiro. Insomma, Inzaghi veste i panni dello psicologo e dinanzi alla prospettiva di un aprile intenso con 8 impegni ufficiali, con conseguenti viaggi e ritiri (giovedì la partenza per Salerno, lunedì quella per Lisbona per affrontare il Benfica nel primo round dei quarti di finale di Champions League), ha pensato bene, complice la non proibitiva distanza tra i capoluoghi meneghino e sabaudo, di risparmiare ai suoi ragazzi il ritiro pre-match contro i bianconeri.

In effetti, regalare un po’ di normalità a una squadra in debito di energie psicologiche potrebbe rivelarsi la ricetta più efficace per consentire al gruppo nerazzurro di ricaricare le pile, il che è fondamentale per provare a invertire il trend dei risultati negativi dell’ultimo periodo.