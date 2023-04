Lutto nel mondo del calcio, addio al protagonista di tre scudetti storici: il cordoglio dei club

Ancora un lutto sconvolge il mondo del calcio italiano. Addio al protagonista di tre storici scudetti: il cordoglio dei club

Ancora un altro lutto, ancora un’altra perdita pesante per tutto il mondo del calcio dopo la prematura scomparsa di Luca Vialli, che ci lasciati il 6 gennaio del 2023 a causa di un tumore al pancreas. Neanche un mese e ci ha lasciato, purtroppo, Sinisa Mihajlovic.

Adesso non è più tra noi un altro protagonista che ha scritto pagine importanti della storia del calcio italiano vestendo le maglie di prestigiosi club. Lasciando, ovviamente, un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi familiari e dei tanti tifosi che lo hanno seguito e ammirato nel corso della sua lunga e luminosa carriera.

Lutto nel mondo del calcio, addio a Sergio ‘Bobo’ Gori. Con Riva vinse lo Scudetto a Cagliari

E’ deceduto, all’età di 77 anni, in una clinica di Sesto San Giovanni dove era ricoverato, Sergio ‘Bobo’ Gori, attaccante di origini lombarde che vinse lo scudetto con l’Inter (due volte), il Cagliari e la Juventus e che indossò anche le maglie del Vicenza e del Verona.

Il suo nome, però, è legato soprattutto allo storico scudetto del Cagliari, nella stagione 1969/70, dove fece coppia con Gigi Riva. Sei stagioni in rossoblù, 33 gol in 176 presenze con il Cagliari. Fu il partner perfetto di ‘Rombo di tuono’, con tanto di meritato ingresso nell’Hall of Fame del club sardo soprattutto in virtù delle sue reti nella stagione dello scudetto, tra cui quella nel decisivo 2-0 al Bari.

Il Cagliari ha immediatamente esternato il proprio cordoglio per la scomparsa di Sergio Gori con un comunicato ufficiale in cui ricorda che non sono molti i calciatori che possono fregiarsi di aver vinto lo scudetto con tre squadre diverse. Gori, per tutti ‘Bobo’, era e rimane uno di questi.

D’altronde lo stesso Gori era consapevole di aver firmato un’impresa leggendaria, come confessato pochi mesi fa in una delle rare interviste che concedeva. Sottolineò come quello scudetto valesse “molto di più degli altri tre vinti“. Anche per questo Cagliari e la Sardegna intera gli erano entrati nel cuore tanto che vi tornava spesso per ricordare i bei tempi andati nonché per incontrare gli altri amici di quella storica impresa. Il mondo del calcio perde un grande campione e un grande uomo.