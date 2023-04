Non hanno nemmeno 15 milioni: il Barça lo manda alla Juve

Il Barcellona, fortmente indebitato, non ha i 15 milioni di euro richiesti dal Borussia Dortmund che così può girarlo alla Juventus

Pioggia di gol nell’ultimo turno de La Liga per le due eterne rivali del calcio spagnolo. Il Barcellona ha servito il poker in casa del fanalino coda Elche mentre il Real Madrid ha “chiuso il set” 6-0 contro il Valladolid, sconfitta costata la panchina al tecnico José Paquetà Rojo. Rimangono, quindi, sempre 12 i punti di distacco delle merengues dai catalani.

Anche La Liga, come la nostra Serie A, sembra aver già emesso il suo verdetto per quanto riguarda il titolo mentre è sempre più combattuta la battaglia per la zona Champions League con 3 squadre, in ordine di classifica, Real Sociedad, Real, Betis e Villarreal che si contendono l’ultimo posto utile per staccare il pass per la prossima edizione della “Coppa dalle grandi orecchie”. Serrata anche la lotta per non retrocedere che, tra l’altro, vede coinvolto anche il Valencia che al momento condivide con l’Almeria il penultimo posto e che non è abituato a sgomitare per non retrocedere in Segunda Division.

Il Barcellona non ha 15 milioni per Meunier, il Borussia lo manda alla Juve

Dunque, si avvicina il primo titolo da allenatore del club catalano per l’ex cerebro (“cervello“) del centrocampo del Barcellona, Xavi Hermandez, che arricchisce il suo già ben nutrito palmares personale. Con il titolo nazionale di fatto già in tasca e fuori dalle competizioni europee, eliminato alla fase a gironi della Champions e poi al play-off di Europa League dal Manchester United, il Barcellona può programmare la prossima stagione imbastendo le trattative da finalizzare durante la sessione estiva di calciomercato.

Nel mirino dei blaugrana è così finito il difensore/centrocampista della Nazionale dei Diavoli Rossi, Thomas Meunier, attualmente in forza al Borussia Dortmund. I tedeschi per cedere il belga chiedono 15 milioni di euro, una cifra abbordabile perfino per un club che non appartiene dall’elite del calcio ma non per il Barcellona che versa in una situazione economica disastrosa, con una montagna di debiti che grava sui suoi conti societari.

Motivo per il quale, con il difensore belga in scadenza a giugno del 2024 e che non sembra intenzionato a rinnovare, per non perderlo a parametro zero il club tedesco è orientato a cederlo l’estate prossima, un potenziale via libera per la Juventus che lo segue da tempo. Tuttavia, sul club bianconero pende la spada di Damocle delle eventuali sanzioni nell’ambito dei procedimenti giudiziari che lo vedono sul banco degli imputati e che giocoforza potrebbero stravolgerne le strategie di mercato.