Kaio Jorge in prestito, giocherà in Serie A: tutti i dettagli

Il giovane brasiliano Kaio Jorge, mai in campo in questa stagione, andrà via dalla Juventus con la formula del prestito. Ecco tutti i dettagli

Negli anticipi della 29esima giornata il Napoli di Luciano Spalletti ha ripreso la sua corsa solitaria in vetta la classifica regolando per 2-1, al ‘Via del Mare’, i padroni di casa del Lecce riscattandosi così dal ko contro il Milan che, invece, contro l’Empoli ha steccato alla ‘Scala del calcio’ dopo i quattro acuti al tempio del D1oS del calcio.

Solo un pari a reti bianche per i rossoneri che masticano amaro anche per il gol di Olivier Giroud al 9o’ che avrebbe dato continuità all’exploit al ‘Diego Armando Maradona’. Ringraziano l’Inter, la Roma e l’Atalanta, in lotta con i rossoneri per la qualificazione alla prossima edizione di Champions League, e anche la Juventus che, nonostante la penalizzazione, è in piena corsa per un posto in Champions.

Calciomercato Juventus, Kaio Jorge via in prestito: ipotesi Sassuolo e Monza

La Juventus rimane tra le squadre più in forma del campionato italiano. Extra-campo, invece, permangono diverse incognite. Su tutte quelle legate alle eventuali sanzioni nell’ambito dei vari procedimenti giudiziari in cui è coinvolto il club bianconero.

Tornando al campo in ottica calciomercato, si sa che tra i partenti figura il giovane brasiliano Kaio Jorge. In ripresa dal gravissimo infortunio, l’ex calciatore del Santos molto probabilmente andrà in prestito per farsi le ossa, come si diceva una volta, continuando però a giocare ai massimi livelli, cioè in Serie A. Per il classe 2002, infatti, si sono fatti avanti il Sassuolo e il Monza, club che vantano eccellenti rapporti con la Juve.

Il prestito sarebbe la soluzione migliore per il giovane attaccante brasiliano che in questa stagione, complice il serio guaio fisico (la lesione del tendine rotuleo) che ha subito contro la Pro Patria, non ha trovato spazio (nessuna presenza finora). Nelle file dei brianzoli o in quelle dei neroverdi emiliani avrebbe molte chance per mettere in mostra quel talento che i bianconeri gli accreditano. Sulle sue tracce vi sono però anche dei club brasiliani, vedi il Cruzeiro del ‘Fenomeno’ Ronaldo. Staremo a vedere chi la spunterà nella corsa al suo cartellino, costato sui 5 milioni, la certezza è che comunque Kaio Jorge non farà parte della rosa della Juventus stagione 2023/2024.