Elisabetta Canalis, il top cede e spunta un dettaglio bollente: apoteosi sul web (FOTO)

Elisabetta Canalis, il top cede e spunta un dettaglio bollente: apoteosi sul web. La showgirl sarda infiamma la folta platea dei followers

Da qualche mese a questa parte la sua popolarità, di per sè già rilevante, è addirittura in aumento. Ma Elisabetta Canalis continua a spopolare grazie soprattutto alla sua presenza ormai continua a consolidata, sulle piattaforme social. Da qualche mese la bellissima showgirl, ex conduttrice tv e modella sarda che qualche mese fa ha compiuto quarantaquattro anni, è tornata single. La lunga relazione con il chirurgo americano Brian Perri, con il quale è convolato a nozze e dal quale ha avuto la sua prima e unica figlia, Skyler Eva, è definitivamente naufragata. E non è un caso che da qualche mese l’ex fidanzata di Christian Vieri stia dedicando molto più tempo al lavoro di modella.

E soprattutto in ogni post pubblicato sul suo profilo Instagram, letteralmente preso d’assalto da centinaia di migliaia di followers, la showgirl sassarese appaia sempre sola, senza la figura del suo ormai ex marito al fianco. E del resto la sua attività di indossatrice e testimonial di alcuni tra i marchi di abbigliamento e cosmetici più prestigiosi del mondo la obbliga a posare ore davanti ai flash dei fotografi e alle telecamere. E le consente, allo stesso tempo, di viaggiare tra Stati Uniti ed Europa con una certa frequenza.

Elisabetta Canalis, il top cede e spunta un dettaglio bollente: i followers impazziscono

E per lasciare una testimonianza dei suoi frequenti spostamenti, Elisabetta Canalis ama condividere proprio sul suo profilo Instagram alcuni tra i momenti più significativi delle sue giornate. L’ultima tappa in rigoroso ordine di tempo è il viaggio compiuto in Spagna, in una Barcellona sempre più suggestiva e affascinante. L’ex conduttrice tv ha postato una serie di scatti tutti decisamente intriganti che hanno mandato in brodo di giuggiole i suoi tantissimi fan. Uno in particolare ha scatena l’entusiasmo collettivo.

Nello scatto in questione la Canalis appare con il volto girato di profilo e vestita con una giacca jeans decisamente scesa sulle spalle e un top ultra scollato da cui risalta il suo decolleté praticamente perfetto. I commenti dei suoi fan e anche di molte ragazze sottolineano proprio l’avvenenza della showgirl sarda e la forma armoniosa delle sue curve. Tra l’altro va sottolineato come Elisabetta sia una vera e propria atleta, praticando da anni e con grande successo la Kickboxing, la disciplina a metà tra il pugilato e le arti marziali. E’ insomma in splendida forma e i risultati si vedono.