Barella-Inter, la tensione è altissima: via per 50 milioni

Si complica la situazione riguardante Nicolò Barella all’Inter. Il centrocampista non sta vivendo la sua migliore stagione in nerazzurro e la sua avventura a Milano potrebbe concludersi in estate

Alcuni atteggiamenti del calciatore nei confronti dei suoi compagni di squadra non sono andati giù al club ed al resto della rosa. Una sua cessione in estate non è da escludere anche per questioni di necessità economica, parliamo di Nicolò Barella.

Il centrocampista è da ormai quattro anni un punto fermo della formazione nerazzurra. Nonostante questo sia il campionato nel quale è andato più volte a segno da quando è all’Inter (5 reti finora per lui), le prestazioni fornite dall’ex Cagliari sono state spesso altalenanti. Nel mirino poi ci sono alcuni comportamenti della mezzala che non hanno fatto felici staff tecnico e club. Dopo lo scontro avuto con Lukaku in occasione della partita in casa della Sampdoria, il centrocampista ha mostrato insofferenza anche durante la partita di Coppa Italia contro la Juventus. Il calciatore è stato infatti inquadrato mentre mandava a quel paese Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, svolta sul futuro di Barella

Durante la sfida valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Juventus, Barella ha avuto un forte gesto di disappunto nei confronti di Lautaro, reo a dire del centrocampista della nazionale di non aver seguito il pressing sui difensori bianconeri portato da Dzeko.

Un altro momento di insofferenza da parte del giocatore classe 1997 che potrebbe quindi salutare al termine della stagione per permettere al club di fare cassa e far quadrare i conti. Il giocatore della Nazionale italiana è infatti uno dei candidati a salutare l’Inter a giugno con la società nerazzurra che, come accaduto anche negli anni passati, dovrà operare in uscita per risanare le casse del club.

La mezzala della nazionale italiana ha diversi estimatori all’estero. In passato anche il Real Madrid aveva preso informazioni sul centrocampista che però piace molto in Premier League. Dal Manchester United al Tottenham passando per il Liverpool, sono molte le squadre interessate al suo cartellino in vista della prossima stagione. Da non escludere poi una possibilità PSG con la squadra francese da sempre molto attenta al campionato italiano per quello che riguarda i possibili rinforzi. Una partenza che andrebbe a sistemare i conti della società ma allo stesso tempo ad aprire una falla in mezzo al campo per la squadra nerazzurra.

La valutazione dell’ex Cagliari è attorno ai 60 milioni di euro con il contratto in scadenza nel giugno del 2026 che concede all’Inter di poter avere la possibilità di cedere il calciatore al massimo della sua valutazione. Anche in caso di offerta da 50 milioni, in verità, Zhang potrebbe vacillare…