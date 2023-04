“Ecco il nuovo fidanzato di Chanel”, pazzesco Totti: il video mette a tacere tutti

Il video di Francesco Totti mette la parola fine al gossip che ha impazzato negli ultimi giorni: “Ecco il nuovo fidanzato di Chanel”

Sulle orme di mamma e papà. Chanel Totti, secondogenita dell’ex coppia d’oro dello show business, quella formata dall’ex capitano della Roma, Francesco Totti, e dall’ex letterina di Passaparola nonché conduttrice televisiva, Ilary Blasi, a dispetto dei suoi 16 anni ancora da compiere, è una piccola star e perciò è inseguita dal gossip come i suoi famosi genitori.

In particolare, negli ultimi giorni Chanel Totti suo malgrado è stata trascinata dentro la querelle tra due influencer, la Tik Toker Martina De Vivo e Christian Babalus, con la prima che l’ex compagno, nonché padre di sua figlia, di averla tradita proprio con la secondogenita dell’ex Pupone e della conduttrice de “L’isola dei famosi”.

Mentre, come da prassi in questi casi, volavano gli stracci a mezzo social network tra i due ex compagni, Chanel Totti ha preferito trincerarsi dietro il silenzio non replicando ufficialmente, motivo per il quale ci ha pensato il padre, per una volta in versione “difensore”, a mettere il punto su tale vicenda.

Totti: “Ecco il nuovo fidanzato di Chanel”… L’amico di famiglia Carlo Cancellieri

Dunque, Francesco Totti, da papà premuroso, è sceso in campo per difendere l’onore della figlia, accusata di essere un’insensibile rovinafamiglie dalla Tik Toker Martina De Vivo, e lo fatto, manco a dirlo, nel suo ormai familiare stile ironico che tanto piace ai suoi fan.

Tra le migliaia di fan che hanno riempito il Palalottomatica di Roma facendo registrare il sold out, tappa capitolina del “Battito Infinito World Tour” della pop star Eros Ramazzotti, un viaggio lungo oltre 80 date che terminerà il 26 agosto nella lontana Islanda, Francesco Totti in una delle tante dirette con cui ha aggiornato i suoi follower ha per qualche secondo inquadrato la figlia e l’amico di famiglia Carlo Cancellieri commentando: “Ecco il nuovo fidanzato di Chanel“.

Un modo simpatico per chiudere la questione che ha divertito anche la stessa Chanel che, seppure un po’ imbarazzata dalle riprese del padre, ha sorriso alla “sortita” del padre che, c’è da giurarlo, non mancherà di regalare altre battute ironiche su tale argomento. Comunque, dopo il concerto di Eros Ramazzotti, Chanel, suo fratello Cristian e Isabel, l’ultimogenita dell’ex coppia d’oro dello show business, hanno trascorso le vacanze pasquali a Napoli con la mamma, Ilary Blasi, il suo nuovo compagno, l’imprenditore tedesco Bastian Muller, e alcuni amici mentre Francesco Totti è stato al mare con la sua nuova fiamma Noemi.