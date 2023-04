Totti-Ilary, gesto estremo della Blasi: restano tutti a bocca aperta

Ennesimo capitolo dello scontro totale tra Francesco Totti e Ilary Blasi: l’ultimo gesto della conduttrice tv ha lasciato tutti senza parole

Fino a qualche tempo fa il sogno di molti era rivedere Francesco Totti e Ilary Blasi insieme. In effetti è successo di recente, ma in realtà sono separati da un muro e non solo in senso figurato.

Per evitare ogni tipo di problema e di appostamenti da parte dei paparazzi fuori dal tribunale, la seconda udienza a Roma per la loro separazione è stata tenuta segreta fino all’ultimo. Ma come ha raccontato ‘Il Messaggero’ è andata in scena venerdì scorso per circa 4 ore. Ed è anche arrivata la conferma della profonda distanza che ancora separa le due parti alla ricerca di un accordo.

Erano davanti alla giudice Simona Rossi che ha fatto il suo mestiere. Perché il primo compito è quello di capire se esistano i margini per una separazione consensuale e quindi li ha invitati e riflettere, una volta per tutte, su quello che stavano facendo.

Non tornare insieme, quello non è in programma e nemmeno la legge può forzarlo. Ma fermarsi fino a quando sono in tempo per non distruggere il resto della famiglia. Margini per un accordo non ci sono e quindi tra un paio di settimane la giudice deciderà se aprire l’istruttoria per una causa di separazione giudiziale.

Perché in ballo c’è molto, a cominciare dall’affidamento dei tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, che sono ancora tutti ancora minorenni. La richiesta da parte di entrambi è quella di un affidamento congiunto, su questo punto non c’è contrasto. Ma sono i tempi, perché nessuno vuole concederne di più all’altro.

Totti-Ilary, gesto estremo della Blasi: in pochi mesi è già cambiato tutto

Al momento Ilary Blasi ha cominciato la sua staffetta settimanale tra Roma e Milano, perché lunedì 17 aprile comincerà ufficialmente L’Isola dei Famosi 2023. Questo significa stare anche lontana dai suoi tre figli mentre Francesco si vuole avvicinare.

Prima di Natale per stare con Noemi Bocchi e i suoi figli ha acquistato un attico e super attico in zona Vigna Clara, quindi in zona Roma Nord. Ma ha sempre vissuto a Roma Sud, nella sua villa all’Eur e la distanza gli sembra enorme. Così secondo le ultime indiscrezioni starebbe cercando anche un’altra casa vicino a dove vivono i figli.

Anche perché la villa dove aveva ancora vissuto per alcuni mesi dopo la separazione dalla moglie, l’ha lasciata lo scorso gennaio. E come racconta il Corriere dello Sport non appena lui è andato via, Ilary ha compiuto un gesto clamoroso. Ha fatto cambiare tutte le serrature per non dargli più modo di rientrare.

Questo lo ha fatto arrabbiare. Così come il fatto che subito ha portato a dormire il suo nuovo compagno Bastian Muller in casa sua mentre lui con Noemi non l’ha mai fatto. Una mancanza di rispetto che però non peserà sulle decisioni del giudice, anche se c’è molto altro in ballo. Come il centro sportivo “La Longarina” che Francesco aveva affidato nelle mani di persone fidate, alcuni membri della famiglia Blasi.