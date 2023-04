Canottiera trasparente, si vede tutto: Sabrina Salerno esagerata

Sabrina Salerno è stata ed una delle donne più apprezzate nel nostro Paese, nonché una delle artiste italiane più conosciute a livello internazionale

La cantante, infatti, tra gli anni ’80 e gli anni ’90, in particolare, ha raggiunto un seguito stellare che la fa ricordare anche oggi che, ormai, da tempo è lontana dal mondo dello spettacolo e della televisione.

La showgirl Sabrina Salerno è nata in quel di Genova dove ha raccolto i primi passi, in piccolo, di una carriera che poi è stata molto importante. Oltre a essere stata una showgirl, però, è stata in grado anche di affermarsi nel mondo della musica come cantante, grazie a un uomo come Claudio Cecchetto che può dire di averla lanciata nel mondo dello spettacolo. Nel corso della sua carriera è riuscita a portare nella disco music e su, vari, palcoscenici tutte le canzoni che l’hanno resa famosa. Tra queste, ovviamente, troviamo due grandi successi come “Sexy Girl” e “Boys“. “Sabrina“, “Super Sabrina” e “Over the pop” sono i nomi dei suoi album più venduti, con un totale di 20 milioni di vendite in carriera. Numeri eccezionali che fanno di lei una delle artiste italiane più conosciute e apprezzate al mondo.

Sabrina Salerno, il look fa impazzire i fan

Sabrina Salerno ha postato uno shooting sul suo profilo Instagram, con qualche scatto che non è certo passato inosservato tra coloro che la seguono. In particolare in una di queste foto si possono ben vedere le forme della showgirl, che grazie a una canottiera permette il risalto delle sue straordinarie forme, con tutti i fan (di tutte le generazioni…) che sono andati fuori di testa. In totale delirio.

Come si evince da questo post su Instagram, la Salerno è stata molto celebre anche grazie alla sua bellezza estetica, i quegli anni accecante. La genovese, infatti, anche da questo punto di vista ha raccolto un grande successo, mandando in visibilio milioni di fan nel corso della sua carriera. Ancora oggi questo aspetto non è cambiato, anzi, con l’artista ligure che può vantare un fisico di tutto rispetto, come detto, anche dopo tanti anni di carriera alle sue spalle. Un fisico che ci permettiamo di definire eccezionale visto che non parliamo di una ventenne… Il suo segreto? “Sto molto attenta a tutto – ha confessato recentemente a ‘Radio Deejay’ – Mi alleno e mangio bene. Inoltre non ho vizi particolari. Sto sempre stata attenta alla salute sia fisica che mentale”.