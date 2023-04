Juve tradita: un big va alla Roma di Mourinho

Con la corsa Champions nel pieno, Roma e Juventus devono pensare anche al mercato. Un big potrebbe lasciare la corte di Allegri.

Juventus che in serie A sta effettuando un percorso importante, nonostante la penalizzazione di 15 punti. Dopo 28 punti i bianconeri sono settimi in classifica, 44 punti a sole sei lunghezze dall’Inter, quarta a quota 50 come la Roma. Allegri crede alla Champions e non fa nulla per nasconderlo.

Il tecnico viareggino più volte ha ripetuto che “senza la penalizzazione la mia squadra sarebbe seconda”, una sorta di messaggio ai naviganti. Parole rivolte sia a Bonucci&Co a fare da stimolo, sia agli avversari perché la Juventus non mollerà un centimetro fino al termine della stagione.

Da Torino a Roma: ecco chi andrà da Jose Mourinho

Il tecnico della Roma, Jose Mourinho, non perde occasione per ribadire che alla sua squadra per crescere servono calciatori garantiti, pronti all’uso sia in serie A sia in Europa. Se c’è un ruolo che lo Special One ritiene scoperto è quello del terzino destro, sia sia con la linea a quattro, sia con quella a cinque.

Notoria in tal senso la bocciatura di Rick Karsdorp, l’olandese è rimasto a Trigoria nonostante i tentativi ripetuti di cederlo a gennaio. L’esterno, pagato 17 milioni al Feyenoord nel 2017, ha il contratto in scadenza nel 2025.

Ancora in quel ruolo, Mourinho potrebbe schierare sia Nicola Zalewski, l’italo-polacco classe 2001, sia Zeki Celik, arrivato in estate dal Lile per 7 milioni. Nessuno soddisfa pienamente l’allenatore della Roma che ha chiesto un calciatore e la società potrebbe accontentarlo.

Cuadrado non rinnova con la Juve: la Roma nel mirino

Non giocherà quello che resta della Coppa Italia. Juan Cuadrado sarà squalificato certamente per Inter-Juventus, semifinale di ritorno, ma se venisse usata la prova tv, potrebbe prendere altri turni di sospensione e salutare la manifestazione. Il colombiano, 35 anni il 26 maggio, è in scadenza con la Juventus e nessuna delle due parti sembrerebbe voler continuare il matrimonio. Il numero 11, nonostante l’anagrafe, resta tuttavia una colonna della Juventus.

In stagione per lui 1 gol e 3 assist in 22 match di serie A; 1 gol nelle due gare di Coppa Italia; 1 assist in 6 gettoni di Champions mentre sono 217 i minuti disputati in 4 gare di Europa League. L’ex Udinese alla Juventus guadagna circa 5 milioni netti a stagione, lordi sono oltre 9. Per un ragazzo di quasi 35 anni un cifra che difficilmente sarà riproponibile in quello che potrebbe essere l’ultimo contratto in carriera. La Roma crede di poter chiudere l’affare, magari offrendo una somma inferiore, offrendo però un biennale. Mourinho insiste e Cuadrado gradirebbe la destinazione.