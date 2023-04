Sanguina in campo: è successo tutto negli spogliatoi

Shock in campo: calciatore sanguina dal labbro. Il tutto però è iniziato negli spogliatoi. Ecco cos’è successo

Il clamoroso ribaltone in panchina consumatosi durante la pausa per i primi impegni delle Nazionali nell’ambito delle qualificazioni a Euro 2024 si sta ritorcendo contro il Bayern Monaco. Il cambio della guardia sulla panchina dei bavaresi tra Julian Nagelsmann e Thomas Tuchel, esonerato lo scorso settembre dal Chelsea, non sta sortendo i risultati attesi dalla dirigenza bavarese.

Il Bayern Monaco, infatti, è uscito con le ossa rotte dal match di andata dei quarti di finale di Champions League con il Manchester City, andato in scena al “City of Manchester Stadium”. Gli uomini di Pep Guardiola si sono imposti per 3-0, con i bavaresi che quindi hanno un piede fuori da “Coppa dalle grandi orecchie”. E dire che il repentino passaggio di testimone in panchina è stato motivato dalla necessità, alla luce degli altalenanti risultati in Bundesliga di Nagelsmann, di tutelare il percorso in Champions League ai nastri di partenza della quale ogni stagione il Bayern si presenta con l’obiettivo di vincerla.

Sanguina in campo: Sanè preso a pugni da Manè negli spogliatoi

Da quando Tuchel siede sulla panchina dei detentori del Meister Schale, il Bayern Monaco è stato eliminato dalla Coppa di Germania dal Friburgo e ora è a forte rischio di dover dire addio anche alla Champions League. Un ko, nel primo round contro i Citizens, davvero “sanguinoso”, aggettivo mai così pertinente come in questo caso.

Infatti, negli spogliatoi dopo la debacle contro il City Sadio Manè ha sferrato un pungo in pieno volto Leroy Sanè facendolo sanguinare da un labbro. Una scena a cui hanno assistito, basiti e increduli, i loro compagni di squadra e alcuni componenti dello staff tecnico che sono dovuti intervenire per dividerli. A cena dopo il match, come riferito da un testimone oculare, il reporter di Sky, Torben Hoffmann, Sanè si è accomodato al tavolo proteggendosi la bocca con una mano. Ma qual è il casus belli che ha fatto scattare la violenta reazione dell’ex Liverpool?

Il senegalese è stato platealmente redarguito in campo, al 83′ minuto di gioco, dal Nazionale tedesco per non essersi proposto ma per aver atteso il suo passaggio filtrante. La discussione è poi proseguita negli spogliatoi dove, come colto da un raptus, l’ex reds, come detto, ha dato un pugno al compagno. Un gesto inconsulto e inaccettabile che gli costerà molto caro dato che, come ventila il giornalista Plettenberg, il Bayer Monaco non si accontenterà di una multa ma molto probabilmente lo sospenderà anche perché, come sottolinea Plettenberg, “deve dare l’esempio“.