Le ultime di calciomercato hanno come protagonista Nicolò Barella. Il futuro della mezz’ala sarda potrebbe non essere all’Inter

La pesantissima sconfitta interna contro il Monza, l’undicesima di questo campionato surreale e sempre più avaro di soddisfazioni per i colori nerazzurri, rischia seriamente di compromettere la prossima stagione. In caso di clamorosa esclusione dalla Champions League, proprietà e dirigenti dell’Inter sarebbero costretti a ridisegnare progetti e strategie di mercato senza poter contare sulle entrate della competizione europea più importante. In sintesi, la ‘Beneamata’ sarebbe costretta a cedere almeno un pezzo pregiato della sua rosa, quasi certamente un titolare inamovibile.

In tal senso uno degli indiziati a lasciare Appiano Gentile è Nicolò Barella. Il 26enne centrocampista campione d’Europa con la Nazionale di Roberto Mancini, approdato all’Inter nell’estate del 2019 al termine di una lunga e complessa trattativa con il Cagliari, in breve tempo è diventato un leader dello spogliatoio e un punto di riferimento per i compagni sia in campo che fuori. Barella, il cui contratto scadrà a giugno 2026, è senza dubbio anche uno degli elementi più seguiti dai grandi club esteri.

Addio Inter, nuova squadra per Barella: 50 milioni dalla Premier League

In particolare dalle ricche e opulente società inglesi, che dispongono di una liquidità senza pari e sono pronte a ricoprire d’oro sia il giocatore che le casse dell’Inter. Dal canto suo il club nerazzurro ha già fissato il prezzo di Barella: per portarlo via da Milano servono non meno di 50 milioni di euro cash, senza alcuna contropartita tecnica. Una cifra che non spaventa affatto le squadre maggiormente interessate al mediano della Nazionale. E mentre dalla Spagna continua a filtrare la notizia di un interesse tutto sommato tiepido del Real Madrid, è dalla Premier League che giungono le indiscrezioni più succulente.

Due grandi club in particolare, Liverpool e Chelsea, sono da tempo sulle tracce di Barella ed entrambi non hanno fatto una piega di fronte alla richiesta economica dell’Inter. La dirigenza nerazzurra spera che a questo punto di alimentare una sorta di mini asta tra Reds e Blues, nel tentativo da far lievitare il prezzo del giocatore. Dal canto suo l’ex stella del Cagliari avrebbe preferito rimanere in Italia, ma in Serie A non ci sono squadre che possano soddisfare le richieste economiche dell’Inter.

Il prossimo anno è dunque molto probabile che Barella possa iniziare una nuova avventura professionale nel campionato più ricco e quasi certamente più bello d’Europa. Nel caso poi in cui l’Inter dovesse riuscire a centrare la qualificazione in Champions League, la cessione eccellente potrebbe a quel punto non essere più indispensabile. Staremo a vedere.