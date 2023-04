E’ pronto a firmare col Tottenham, beffa incredibile per Inter e Milan

In casa Tottenham sta per arrivare un grande colpo: è pronto a firmare ed ora per il Milan e per l’Inter, che da tempo lo seguivano, arriva una clamorosa ed inaspettata beffa.

Si avvicina il mercato estivo in maniera praticamente inesorabile ed è già tempo per le grandi manovre dei top club su scala internazionale. In tal senso dall’Inghilterra arriva una notizia che può stravolgere i piani di mercato anche di Milan ed Inter. Sarebbe, infatti, pronto a firmare con il Tottenham un vecchio obiettivo delle due compagini milanese. Da vedere, adesso, cosa accadrà ed in che modo si muoveranno queste due società. Il tutto è strettamente legato ad un effetto domino partito dal Chelsea, sempre più scatenato.

Firma con il Tottenham, beffa per Inter e Milan

Dopo che la gestione di Antonio Conte non è riuscita a dare i risultati auspicati, il Tottenham deve fare in fretta anche in sede di mercato per rialzare la testa. L’obiettivo, infatti, è quello di inserirsi stabilmente almeno tra le prime quattro in Premier League, per avere accesso ai fondi che solo la UEFA Champions League sa garantire. Per questo gli Spurs si stanno già muovendo per lavorare alla prossima stagione e farsi trovare pronto. Ed in tal senso è fondamentale partire da una certezza in panchina.

Proprio per quanto detto fino a questo momento, i londinesi stanno approfittando di un effetto domino partito dai cugini del Chelsea. I Blues, infatti, hanno deciso di puntare forte su una vecchia conoscenza del Tottenham come Mauricio Pochettino per la prossima stagione. Se dovessero riuscire a chiudere questa operazione, allora lascerebbero pista libera proprio agli Spurs per il loro grande obiettivo: Luis Enrique. Chiaramente rispetto a Conte rappresenterebbe una sorta di inversione a “U”, tenendo conto del fatto che hanno due filosofie di gioco opposte.

Luis Enrique, beffa per Milan ed Inter

Sia il Milan che l’Inter stavano seriamente pensando di riportare in Italia, per la prossima stagione, l’ex commissario tecnico della Nazionale spagnola. Entrambe le compagini di Milano, infatti, nonostante la semifinale di UEFA Champions League ottenuta, non sono sicure di ripartire rispettivamente da Stefano Pioli e da Simone Inzaghi. Per la loro conferma è fondamentale chiudere tra le prime quattro e, di conseguenza, la loro permanenza è tutt’altro che scontata allo stato attuale delle cose. In tal senso per i nerazzurri resta tutto da decidere anche il futuro di Marcelo Brozovic. Il futuro è ancora tutto da scrivere per questi due club.