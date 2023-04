Inter stufa di Brozovic: vola a Madrid con lo scambio

Un’annata con poche certezze quella offerta da Brozovic all’Inter. Marotta e Ausilio avrebbero deciso il destino del centrocampista

Trenta anni compiuti il 16 novembre, contratto fino al 2026, il cervello di Simone Inzaghi in questa stagione è stato più un peso che una risorsa. In tutto 26 presenze: 20 in campionato, 5 in Champions League e 1 in Coppa Italia. In sintesi: Brozovic non è più un intoccabile.

Il classe ’92 si è visto di fatto ‘scippare’ il ruolo da Hakan Çalhanoğlu. Scelto per sostituire il croato fermo ai box da un serio problema al polpaccio, il centrocampista ex Milan ha dimostrato di fatto di poter sostituire il regista di Zagabria. Ora, come in futuro…

Liti e infortuni: il tempo di Brozovic è scaduto

L’Inter questa sera contro il Benfica, dopo il successo per 2-0 a Lisbona, a San Siro si gioca l’accesso alle semifinali di Champions dove troverebbe il Milan. Giocare la massima competizione euroepa è fondamentale per il club di Steven Zhang. Le casse societarie non brillano e senza i soldi Champions sarebbe ancora più complicato fare mercato in estate.

Sia l’ad Beppe Marotta sia il ds Piero Ausilio sono consapevoli di questo rischio e si stanno muovendo in anticipo. Perso Skriniar che da svincolato andrà al PSG, con de Vrij ancora da rinnovare, così come Acerbi va riscattato dalla Lazio, gli uomini mercato nerazzurri stanno incardinando trattative che non comportino un’eccessiva uscita di denaro. Tra i sacrificati c’è proprio Brozovic, giocatore che ha tanti estimatori in Europa.

Inzaghi ha scelto Calhanoglu: Brozovic carta per il difensore top

Ieri alla Pinetina Brozovic è stato protagonista di un litigio con Onana. A divdere i due contendenti ci hanno pensato D’Ambrosio e Lukaku, ma la scena certo non ha aiutato a 24 ore dalla gara, al momento, più importante della stagione. In regia Inzaghi può contare, come detto, sia su Çalhanoğlu, sia sull’ex Empoli, Asslani. Il 21enne albanese si sta rivelando una buona alternativa al croato.

L’Inter, come detto, ha bisogno di difensori centrali di livello assoluto, per arrivarsi avrebbe pensato di utilizzare proprio Brozovic. Talenti come il numero 77 ce ne sono pochi in giro. Per rendere più solida la linea davanti ad Onana, l’Inter avrebbe messo gli occhi su José Maria Gimenez, centrale uruguagio legato all’Atletico Madrid fino al 2026.

Per arrivare al nazionale della Celeste, 8 gol in 81 gare, Ausilio potrebbe proporre uno scambio proprio con Brozovic. Il croato all’Inter guadagna 6 milioni netti a stagione più bonus, il marcatore a Madrd ne incassa invece cinque. Gimenez ha due anni in meno del croato, quindi per chiudere la trattatiova potrebbe servire un conguaglio in favore degli spagnoli. L’Inter valuta Brozovic almeno 25 milioni, questa la base di partenza dell’affare.