SuperEnalotto, 5 euro di giocate gratis: basta una semplice mossa

Arrivano interessanti novità dal SuperEnalotto, c’è la possibilità anche di giocare cinque euro gratis con alcuni semplici passaggi

Il concorso si rinnova sempre più, da venticinque anni è ormai quello più giocato dagli italiani con vincite stratosferiche raggiunte un po’ in tutta Italia. Una novità può coinvolgere in questi ultimi giorni gli appassionati.

È un concorso che appassiona gli italiani, venticinque anni di schedine che hanno un po’ fatto la storia recente. Il SuperEnalotto viaggia spedito, il gradimento del pubblico c’è anche grazie a formule cambiate e ritoccate nel corso del tempo. Si può giocare, sempre responsabilmente e con moderazione, con nuove modalità e anche quelle on line stanno prendendo decisamente il sopravvento.

C’è ora la possibilità di giocare cinque euro in modalità gratuita, solo facendo qualche semplice passaggio on line, come iniziativa primaverile che già appassiona. Un modo come un altro per divertirsi, andando a diversificare il tipo di partecipazione attraverso il pc o il proprio cellulare. Per la modalità invece classica, va ricordato anche come una edizione tradizionale del SuperEnalotto sarà anticipata. Il concorso numero 49 previsto per il 25 aprile, ovvero per martedì giorno della Liberazione, è anticipato a lunedì 24.

Come giocare il bonus SuperEnalotto

Può essere inteso come una sorta di piccolo bonus questo del SuperEnalotto, giocare gratis con una piccola somma e senza alcun problema. Le modalità on line stanno diventando sempre più protagoniste, giocando davanti a un pc oppure con app, impostando comunque anche dei limiti economici. C’è la massima sicurezza per fare ciò, nonché anche delle curiose opportunità che interessano gli appassionati. Sino al 28 aprile è possibile partecipare ai “Springs Day” per aggiudicarsi un bonus speciale, collegandosi alla pagina on line e indovinando dove si nascondono due quadrifogli verdi per completare la sessione di gioco.

Un gioco che si lega alla festività di San Patrizio e che vuole fare accrescere l’interesse. Se l’utente avrà ottenuto il bonus, dovrà cliccare poi su uno dei siti aderenti all’iniziativa per riscuotere il premio. In questo caso, si hanno quindici giorni di tempo per utilizzare il bonus senza alcun obbligo di ricarica.

Nelle modalità di partecipazione, è spiegato come il bonus di cinque euro sarà disponibile all’apertura di un conto gioco tramite il sito e potrà essere spendibile in tutte le tipologie di giocate del SuperEnalotto presso i rivenditori che aderiscono. Un bonus per tentare la fortuna con i quadrifogli, simboli solitamente ben auguranti.