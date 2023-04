Si fanno sempre più insistenti i rumors su una possibile durissima e imminente presa di posizione dell’UEFA nei confronti del club bianconero

Il successo, anche se parziale e probabilmente momentaneo, ottenuto con il ricorso davanti al Collegio di Garanzia del CONI, sembra già appartenere a un passato molto lontano. La Juventus che ha ottenuto la restituzione dei 15 punti in classifica in attesa di un nuovo giudizio della Corte d’Appello Federale, si è vista travolgere nelle ultime ore da un nuovo terremoto sportivo e giudiziario. Stavolta però l’ombra minacciosa non ha la figura e le fattezze del Procuratore Federale Giuseppe Chinè, ma il logo del massimo organismo calcistico europeo: le ultime indiscrezioni raccontano infatti di un’imminente e durissima presa di posizione dell’UEFA in merito ai presunti illeciti amministrativi commessi dal club bianconero.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di qualche giorno fa è stata accolta con un certo disappunto, per non dire di peggio, dalla nuova dirigenza bianconera. Che ai vertici dell’UEFA siano pronti ad escludere la Juventus dalle competizioni internazionali per la prossima stagione non risulta a nessuno dalle parti della Continassa. Lo dimostrano le dichiarazioni del direttore generale Francesco Calvo che poco prima della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter ha attaccato la disinvoltura con cui la notizia è stata diffusa.

Juve esclusa dalla Champions: furia bianconera. I tifosi sostengono la dirigenza

“Ricordo che si tratta di indiscrezioni, mentre qualcuno le ha già spacciate per sentenze definitive“, la dichiarazione di Calvo rilasciata ai microfoni di ‘Mediaset’. Parole che hanno trovato immediato sostegno da parte di tifosi e comunicatori vicini alla società bianconera. In molti sulle proprie pagine social sottolineano come si concreto non ci sia ancora nulla e che l’inchiesta Prisma condotta dalla Procura di Torino non abbia ancora prodotto un solo atto concreto. Nel rapporto con la UEFA poi ad oggi non è cambiato nulla e nessuno ha messo in discussione i termini del ‘settlement agreement‘ stipulato con la Juventus qualche mese fa.

A meno che, insinua qualcuno, il presidente dell’UEFA, Alexander Ceferin, non stia cercando il modo di consumare la sua vendetta nei confronti della società bianconera per la nota questione della cosiddetta Superlega, il progetto messo a punto da Andrea Agnelli insieme ai due club più importanti di Spagna, Barcellona e Real Madrid. La verità è che a Nyon stanno studiando con attenzione le carte dell’inchiesta Prisma inviate dalla Procura di Torino e che non prima di qualche settimane verranno presi eventuali provvedimenti.