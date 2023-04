La Roma brucia la Juve: super rinforzo a parametro zero

La Roma beffa la Juventus: i giallorossi di Josè Mourinho hanno nel mirino un super rinforzo a parametro zero

Le sfide tra la Roma e la Juventus sono tra le più sentite e incandescenti del panorama calcistico italiano. Nei primi anni ’80 i giallorossi e i bianconeri infiammarono la lotta scudetto con i loro epici scontri, in campo e fuori dal campo con le immancabili polemiche arbitrali. Chi non ricorda, anche a distanza di più di 40 anni, il gol annullato al difensore giallorosso Maurizio Turone?

Impossibile dimenticarlo anche per chi non è direttamente coinvolto, cioè i tifosi della Roma e della Juventus. D’altronde sui famigerati “centimetri” in virtù dei quali fu annullato per fuorigioco, con il punteggio inchiodato sullo 0-0, è fiorita una vera e propria letteratura calcistica. Un gol annullato, per la cronaca, al 75′ della sfida scudetto del 10 maggio del 1981 che i giallorossi, in ritardo di 1 punto in classifica, dovevano vincere. Invece, a laurearsi campione d’Italia, due settimane dopo, fu la Juventus, con due punti di vantaggio sulla Roma.

La Roma brucia la Juve: Youri Tielemans a parametro zero

Ma ormai il “gol di Turone” appartiene alla storia del calcio e di quella dei duelli tra la Roma e la Juventus. Una rivalità, quella tra i giallorossi e i bianconeri, mai venuta meno negli anni e soprattutto a…tutto campo visto che si ripropone anche in sede di calciomercato.

Youri Tielemans, 32 presenze e 4 gol all’attivo in stagione con la maglia del Leicester, sarà uno dei pezzi pregiati della prossima sessione estiva di calciomercato. Il 25enne belga ha il contratto in scadenza il prossimo giugno ma, con le Foxes in piena bagarre per non retrocedere in Championship, non ha alcuna intenzione di rinnovarlo. Si sente pronto per il grande salto, cioè per misurarsi con un club dalle grandi ambizioni. Motivo per il quale il belga è diventato una grande opportunità da cogliere per i top club che, infatti, si sono messi già in fila.

Il nome del belga, quindi, sull’agenda di diversi top club come Manchester United, Juventus e Newcastle United. Anche la Roma sarebbe disposta a offrirgli un contratto importante e un ruolo fondamentale nel progetto per le prossime stagioni nonostante sia consapevole che sarà molto difficile pareggiare le sontuose offerte dei grandi club della Premier League. Tuttavia, i giallorossi un tentativo lo faranno, magari facendo leva sull’appeal di José Mourinho. Discorso diverso per i bianconeri che hanno le mani legate. Un immobilismo sul mercato che è figlio dell’incertezza che regna sul futuro della ‘Vecchia Signora’ sulla cui testa pende la spada di Damocle della possibile esclusione dalle Coppe. Impossibile, infatti, convincere Tielemans a vestire il bianconero senza il prestigioso palcoscenico europeo.