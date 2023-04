Dal Toro alla Juve: l’Inter ci casca di nuovo

L’Inter non impara la lezione. Dal Torino alla Juventus: i nerazzurri di Simone Inzaghi di nuovo beffati. Tutti i dettagli

In campo ha vinto l’Inter. Gli uomini di Simone Inzaghi si sono imposti nel doppio confronto con la Juventus, valido per la semifinale di Coppa Italia. Con un pari per 1-1 all’andata, all’Allianz Stadium, e una vittoria per 1-0 a “San Siro” i nerazzurri hanno staccato il pass per la finale di Coppa Italia, in calendario il 24 maggio all’Olimpico di Roma.

Altro obiettivo fallito per i bianconeri di Massimiliano Allegri ai quali rimane solo la semifinale di Europa League, contro il Siviglia, per provare a dare un senso a una stagione che altrimenti andrà archiviata alla voce “fallimento”. Se in campo le cose non vanno propriamente bene, 4 i ko consecutivi dei bianconeri tra campionato e semifinale di Coppa Italia, sul fronte del mercato la situazione è più rosea. La Juventus, infatti, ha in serbo un nuovo “sgambetto” all’Inter.

Dal Toro alla Juve: dopo Bremer, anche Singo

Gleison Bremer, nonostante il serrato corteggiamento della ‘Beneamata’, ha preferito guardare il Po per unirsi in matrimonio con la ‘Vecchia Signora’. Doccia fredda, quindi, per l’Inter che però, a quanto sembra, non ha ancora imparato la lezione tanto da cascarci di nuovo. Wilfried Singo, possente e veloce difensore del Torino, è uno dei calciatori granata che più si sono messi in mostra in questa stagione al punto tale che fioccano le richieste per il 22enne ivoriano. In estate, dunque, potrebbe essere ceduto se non si registrasse la fumata bianca nella trattativa per il suo rinnovo contrattuale.

Il Presidente granata, Urbano Cairo, e il Direttore sportivo, Davide Vagnati, sono in continuo contatto con l’agente del calciatore, Maxime Nana, nella speranza di riuscire a trovare un accordo per prolungare il contratto in scadenza nel 2024. Tuttavia, non è agevole portare in porto la trattativa, motivo per il quale se non si arriverà a un accordo in tempi brevi, come detto, Singo potrebbe essere messo sul mercato la prossima estate. Occasione che la Juventus non intende lasciarsi sfuggire per bissare il felice esito del blitz per Bremer. Altra beffa, invece, per l’Inter visto che il nazionale ivoriano classe 2000 è nella rosa dei profili monitorati dai nerazzurri in chiave sostituzione di Milan Skriniar che a fine stagione saluterà per accasarsi al Paris Saint-Germain.

Dunque, se l’Inter ha soffiato agli acerrimi rivali della Juventus la finale di Coppa Italia, i bianconeri potrebbero rendere fan per focaccia scippando ai nerazzurri Singo. Insomma, per i bianconeri la vendetta non è un piatto che si consuma a freddo bensì al…caldo della prossima estate di calciomercato.