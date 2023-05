Addio Roma: contatto tra Mourinho e una Big assoluta

Contatto tra José Mourinho e una big: scorrono i titoli di coda sull’avventura dello ‘Special One’ alla Roma

La Roma e il Milan si sono divise la posta nel match andato in scena all’Olimpico nell’ambito del 32esimo turno di Serie A. Ne ha approfittato l’Inter che vincendo, in rimonta, contro la Lazio ha appaiato i giallorossi e i rossoneri al quarto posto a quota 57 punti.

S’infiamma, quindi, la lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League anche perché l’Atalanta. corsara a Torino contro i granata, è distante solo due punti dal terzetto giallo-rosso-nero. Eppure a tenere banco i casa Roma sono le indiscrezioni che coinvolgono la proprietà statunitense del club capitolino e il suo condottiero, José Mourinho.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, un fondo saudita ha sondato il terreno con i Friedkin in vista di un cambio della guardia sulla tolda di comando della Roma. L’offerta dei sauditi, un miliardo di euro, verrà valutata nei prossimi mesi, con i tycoon texani che potrebbero aprire alla cessione del club.

Addio Roma: contatto tra Mourinho e il Chelsea

Come anticipato nel primo paragrafo, non c’è solo la proprietà statunitense della Roma al centro di voci di mercato. Anche il tecnico del club capitolino, Josè Mourinho, in queste ore è accostato a una big europea. Infatti, secondo quanto riferisce sempre il ‘Corriere dello Sport’, il Chelsea avrebbe contattato il tecnico portoghese per offrirgli la panchina nella prossima stagione.

Dopo il possibile ritorno a Barcellona di Lionel Messi, in scadenza di contratto il prossimo giugno e non intenzionato, a quanto filtra al momento, a rinnovare con il Paris Saint-Germain, anche quello, clamoroso, di Mourinho a Stamford Bridge. Per il tecnico giallorosso sarebbe il ritorno in una piazza dove è ancora amatissimo e dove si è consacrato a livello internazionale dopo l’exploit della conquista della Champions League, nella stagione 2003-2004, alla guida del Porto.

Ma sarà davvero così? Al tecnico portoghese non sono mai dispiaciute le sfide e quella del Chelsea potrebbe stuzzicarlo non poco. I blues, nonostante tre cambi in panchina, dopo un campionato anonimo, senza acuti, sono fuori dalla prossima edizione della Champions League. Comprensibile che il nuovo proprietario dei blues, Todd Boehly, che dal suo insediamento ha investito 600 milioni di sterline, voglia affidare la panchina del Chelsea allo ‘Special one’ per rilanciarne le ambizioni. Tuttavia, Mourinho è stato chiaro: la sua priorità è la Roma. Ma, si sa, nel calcio tutto può cambiare dal giorno all’altro, ragion per cui occhio a Mou: il suo ritorno laddove è diventato “Special” non è del tutto escluso.