Al di là delle dichiarazioni di facciata dei dirigenti, aumentano le possibilità di un addio di Allegri alla Juventus. Ma nelle ultime ore è spuntata fuori un’ipotesi clamorosa

Programmare il futuro per rendere meno amaro il presente. E’ questo il mantra che sta muovendo la dirigenza della Juventus in questo periodo. Se i risultati sul campo sono stati ampiamente inferiori alle attese in questa stagione, il nuovo management bianconero è al lavoro per ricostruire una squadra in grado di regalare grandi soddisfazioni ai propri tifosi. E la prima pietra per programmare al meglio la prossima e le prossime stagioni, al netto delle vicende giudiziarie, è la scelta dell’allenatore che dovrà guidare ricostruzione della Juventus. E il tecnico a cui sarà affidato il compito di ridare lustro e smalto alla Vecchia Signora potrebbe non essere Massimiliano Allegri.

L’allenatore toscano, a prescindere dalla conferma ufficiale incassata pochi minuti prima della sfida contro il Bologna attraverso le parole del direttore generale Francesco Calvo, è molto più in bilico di quanto si creda. Se da un lato i nuovi dirigenti hanno apprezzato la sua gestione del gruppo nel momento più delicato della penalizzazione, dall’altro gli rimproverano alcune carenze nel gioco che molti tifosi considerano noioso e superato. Allegri finora non ha mai voluto replicare alle critiche ed è probabile che non lo faccia neanche a fine stagione.

Allegri lascia la panchina, ma resta alla Juve. I dettagli

Tra l’altro non è facile immaginare un esonero con ancora due anni di contratto da onorare. Allegri è infatti legato alla Juventus fino al 30 giugno del 2025 e una rescissione consensuale imporrebbe alla società un esborso significativo. Per questa ragione negli ultimi giorni dalle segrete stanze della Continassa sta avanzando un’ipotesi suggestiva e nel complesso abbastanza credibile, la conferma di Allegri ma in un ruolo diverso da quello dell’allenatore.

Il tecnico livornese potrebbe infatti diventare una sorta di capo indiscusso dell’area tecnica, con la qualifica di direttore tecnico e aiutare un eventuale nuovo allenatore nella gestione dello spogliatoio. Quella che sembra fantascienza è in realtà un concreto argomento di discussione all’interno della dirigenza bianconera. Ed è questo il motivo per cui non si placano affatto le voci legate al possibile approdo di Zinedine Zidane sulla panchina della Juventus per la prossima stagione. Allegri e l’ex fuoriclasse franco-algerino non si conoscono ma nulla osta che possano dare vita a una proficua collaborazione per il bene della ‘Vecchia Signora’.