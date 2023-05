Il rapporto tra Josè Mourinho e la Roma sembra giunto al capolinea. Salvo sorprese a giugno lo Special One lascerà la Capitale dopo due anni

Un progetto iniziato sotto i migliori auspici tra proclami e squilli di tromba rischia di concludersi con un anno d’anticipo e senza i tanto auspicati successi che per la Roma l’ingaggio di un allenatore come Josè Mourinho lasciava presagire. Si fanno sempre più corpose e insistenti le voci a proposito di un addio a giugno dello Special One, soprattutto in seguito al clamoroso sfogo avuto dal tecnico portoghese davanti a microfoni e taccuini nell’ìmmediato post partita della sfida pareggiata 1-1 contro il Monza. Le frasi che Mourinho ha riservato alla società non sono piaciute al presidente e proprietario della Roma, l’imprenditore Dan Friedkin.

“Questa società non ha la forza e forse neanche la voglia per andare da Rocchi e dirgli: ‘quell’arbitro non lo voglio’“. Ma è soprattutto il riferimento al mercato ad aver mandato su tutte le furie l’imprenditore californiano: “Il club non ha investito per andare in Champions League, non siamo attrezzati come le altre squadre“. Parole durissime, dal contenuto inequivocabile che rappresentano, molto probabilmente, il canto del cigno nei rapporti tra l’allenatore di Setubal e il club capitolino. E non è un caso che inizino a trapelare i primi rumors su una possibile rescissione del contratto al termine della stagione.

Mourinho via dalla Roma, annuncio ufficiale: è finita. Tifosi amareggiati

Un’ipotesi rilanciata dal giornalista di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista, che dopo aver annunciato l’inizio della trattativa per il rinnovo di contratto ha fatto una clamorosa retromarcia, preannunciando l’imminente divorzio tra Josè Mourinho e la Roma. Uno scenario a dir poco clamoroso, se si pensa che fino a qualche giorno sembrava molto più probabile la permanenza nella Capitale dell’ex allenatore di Porto, Chelsea ed Inter. Secondo il giornalista romano, sarebbe andato in scena un incontro tra il dg giallorosso Tiago Pinto e l’agente di Mourinho, il potente Jorge Mendes.

Un vertice che sembra aver allontanato ulteriormente Mourinho dalla sponda giallorossa del Tevere. Il tecnico di Setubal infatti non avrebbe ottenuto le tanto auspicate garanzie legate al prossimo mercato estivo. L’estate scorsa, nonostante gli arrivi di Matic, Wijnaldum e Dybala, Mourinho definì un “mercatino” la campagna acquisti della società. Un’espressione che non piacque alla proprietà. Anche perchè lo stesso Josè sa benissimo che i Friedkin non possono spendere e spandere a piacimento a causa dei rigidi paletti imposti dall’accordo stipulato tra la Roma e l’UEFA sul rispetto dei parametri della nuova sostenibilità economica.