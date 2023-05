Scollatura totale e il vestito è un filo: Cecilia Rodriguez da infarto

Il vestito sottile come un velo e una scollatura vertiginosa: una Cecilia Rodriguez così non l’avete mai vista

Buon sangue non mente. O, meglio, la bellezza è una dote di famiglia. Stiamo ovviamente parlando di Cecilia Rodriguez che da tempo si è smarcata dall’immagine di “sorella di”. Sì, il cognome non inganna. Cecilia è la sorella minore di Belen, tra le donne dello spettacolo italiano più amate dal pubblico.

Le due, oltre che sorelle, sono socie in affari: insieme disegnano la linea di costumi “Me fui“. Inoltre, altro punto in comune, anche Cecilia come la celebre sorella ha mosso i primi passi nel mondo dello show business calcando le passerelle per importanti brand dell’alta moda. Poi Cecilia è sbarcata nel rutilante mondo del piccolo schermo partecipando a trasmissioni televisive quali “Chiambretti Night” e “Stiamo tutti bene“. La grande popolarità le arride, però, solo con la partecipazione, nel 2015, al reality show “L’isola dei famosi“.

Scollatura totale e il vestito è un filo: una Cecilia Rodriguez vietata ai deboli di cuore

Una Cecilia Rodriguez, insomma, sulle orme della celebre sorella anche in quanto a capacità di mandare in tilt il web e i social network con i suoi scatti ad alto tasso erotico. Neanche l’ultimo fa eccezione. Impegnata in una sessione di shooting per un noto marchio di moda di cui è testimonial, Cecilia Rodriguez è, a dir dopo, da infarto.

Cappello in testa, occhiali da sole, una ciocca dei suoi fluenti capelli che copre un seno, la modella e influencer esibisce una scollatura talmente vertiginosa da lasciare intravedere l’altro seno. Una visione paradisiaca, meglio, angelicata anche grazie al long dress di colore bianco che fascia le sinuose curve dell’argentina. Un vestito leggero e sottile come un velo tanto da lasciar trasparire qualche lembo della lingerie.

Una Cecilia Rodriguez, quindi, che non ha nulla da invidiare alla celebre sorella quanto a sex appeal e charme. Lo conferma, qualora ce ne fosse stato bisogno, il suindicato scatto che è vietato ai deboli di cuore. Bellissima e radiosa, la foto è anche prova della ritrovata armonia della modella e influencer argentina con il suo compagno Ignazio Moser, figlio dell’ex campione di ciclismo Francesco. Dunque, la loro storia d’amore, nata nel 2017 quando i due erano coinquilini nella casa più spiata d’Italia, quella del “Grande Fratello vip“, procede a gonfie a vele. Nessun nuvolone all’orizzonte.

Il loro è un amore anche prova di gossip, come quello circolato lo scorso febbraio e che voleva un Ignazio messo alla porta, a un passo dall’altare, da Cecilia per un suo presunto tradimento. Invece era solo un “piccola discussione” , una di quelle che animano la vita di ogni coppia, come prontamente precisato dall’agente dell’ex ciclista nella sua smentita.