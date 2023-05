Stefano De Martino vuota il sacco: cosa fa Belen quando lui dorme

Nel corso della sua intervista ad Oggi, Stefano De Martino ha rivelato che cosa fa Belen Rodriguez mentre lui sta dormendo

La coppia formata da Stefano De Martino e da Belen Rodriguez è una di quelle più chiacchierate negli ultimi anni ed il motivo è presto detto.

Tra l ballerino e la showgirl c’è un lungo tiro e molla che va avanti da tanto tempo e, dopo essere tornati insieme, sarebbero pronti a convolare a nozze secondo quanto riportato da un’amica della coppia alla rivista Nuovo. In attesa di capire se questa rivelazione sarà confermata o meno, la coppia è riuscita a trovare una propria stabilità dopo anni difficile e la convivenza sta andando a gonfie vele. Tuttavia, in un’intervista rilasciata alla rivista Oggi, De Martino ha affermato che preferirebbe non dormire nella stessa stanza con Belen nonostante la ami tanto, rivelando cosa fa la sua metà quando lui dorme.

Vita dura per De Martino con Belen: la causa è la Corea del Sud!

Nel corso della sua intervista rilasciata alla rivista Oggi, Stefano De Martino è tornato a parlare di quello che è il suo rapporto e la sua convivenza con Belen Rodriguez. Il ballerino campano ha fatto capire di essere felice assieme alla showgirl, ma ha anche sorpreso tutti rivelando che, seppur sia molto legato alla compagna, stia pensando di avere camera separate. Una rivelazione che, però, non dovrebbe far scattare alcun allarme tra i fan della coppia, con De Martino che ha spiegato come la causa di questa possibile “separazione” sia da imputare al fatto che Belen guarda la tv fino a tarda notte e che la colpa principale di ciò ce l’ha… la Corea del Sud!

Secondo quanto dichiarato da De Martino, infatti, la showgirl è completamente assuefatta dai K-Drama (le serie coreane ndr.) e li guarda fino a tarda sera, costringendolo a dormire con la tv accesa visto che lui preferisce addormentarsi presto. Una vita abbastanza dura per De Martino che deve fare dunque i conti con la passione per i K-Drama di Belen, rimasta anche lei conquistata da questo mondo che ha già attirato a sé milioni di persone. Il fenomeno dei K-Drama, infatti, sta prendendo sempre più piede nel mondo e soprattutto in Italia, grazie a varie piattaforme di streaming on demand come Viki Rakuten e soprattutto Netflix che vanta un catalogo di K-Drama molto ampio.

La notizia di certo non può non far felice De Martino poiché questo vuol dire che Belen ha ancora tanto da vedere e per lui sono previste altre notti difficili, a meno che non decida davvero di andare a dormire in un’altra stanza.