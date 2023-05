Juve annientata: “Penalizzazione e revoca Scudetti”

Penalizzazione in classifica e revoca di due tricolori: Juventus colpita e affondata. Ecco tutti i dettagli

Con il blitz al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo e la concomitante sconfitta della Lazio contro il Milan, la Juventus si è piazzata alle spalle del Napoli fresco Campione d’Italia. Il miglior viatico per la semifinale d’andata di Europa League contro il Siviglia, in programma questa sera. Momento clou per i bianconeri che in questo rush finale hanno la possibilità di raddrizzare una stagione in cui, per vari motivi, non hanno mai di fatto lottato per il titolo e caratterizzata dall’onta dell’eliminazione alla fase a gironi della Champions League.

L’eventuale conquista dell’Europa League in tandem con la qualificazione alla prossima edizione della ‘Coppa dalle grandi orecchie’ renderebbe meno amara l’annata bianconera che verrà ricordata come quella della fine del regno di Andrea Agnelli, dimessosi da Presidente e sostituito da Gianluca Ferrero.

Juve, Avvocato Afeltra: “Penalizzazione e revoca Scudetti”

Se Max Allegri e i suoi ragazzi sono concentrati sui prossimi decisivi impegni, l’attenzione del management bianconero si sposta dal campo alle aule giudiziarie. L’8 maggio sono state depositate le motivazioni in ragione delle quali il Collegio di Garanzia presso il Coni ha accolto con rinvio il ricorso della Juventus contro la penalizzazione di 15 punti. Ragion per cui è scattato il countdown. Entro un mese a decorrere dall’8 maggio si terrà il processo bis presso la Corte d’Appello Federale.

Cosa succederà? Diversi i possibili scenari, anticipati dall’avvocato Roberto Afeltra, esperto di diritto sportivo, nel corso della sua intervista ai microfoni di ‘Radio Radio’. Ebbene, le prospettive non sono rosee per il club bianconero. Secondo il legale, qualora venisse applicato l’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva, alla penalizzazione in questione potrebbe aggiungersi la revoca degli scudetti conquistati dai bianconeri nel 2018/2019 e nel 2019/2020“.

Una vera mazzata che, sempre secondo Afeltra, farebbe giurisprudenza in relazione alla responsabilità che, se interpretata in un certo modo, potrebbe prefigurare quella oggettiva. Comunque, dalla lettura delle motivazioni emerge un Collegio di Garanzia spaccato tra i favorevoli alla conferma della sanzione e chi no, oltre a evidenti contraddizioni dal momento prima si distingue tra i profili di gestione societaria e quella sportiva e poi si evidenzia l’effetto di trascinamento di determinate condotte.

Insomma, per l’Avvocato Afeltra quel che è certo è che si ribalterà la prospettiva in quanto la sanzione sarà ricalibrata sulla base della valutazione delle condotte dei dirigenti bianconeri e non della Juventus. Il che significa che tutte le ipotesi, sia quelle migliorative sia quelle peggiorative, sono sul tavolo. Dunque, non è escluso che potrebbe concretizzarsi il peggior incubo bianconero.