Annuncio improvviso in diretta: “Nel contratto di Leao c’è una clausola”

Nel contratto di Rafael Leao è presente una clausola: l’annuncio in diretta che spaventa i tifosi rossoneri

Chi si aspettava un Euroderby combattuto e in bilico fino all’ultimo minuto del match di ritorno è rimasto deluso al pari dei tifosi rossoneri. Il 2-0 esterno, a firma di Edin Dzeko e di Mkhitaryan, con cui l’Inter si è aggiudicata il primo round del doppio confronto valido per la semifinale di Champions League è più di un’ipoteca. Gli uomini di Simone Inzaghi, apparsi più brillanti e in palla, hanno già un piede sull’aereo per Istanbul che ospiterà, all’Atatürk Olympic Stadium, il prossimo 10 giugno, l’ultimo atto della massima competizione continentale.

Servirà, infatti, un’impresa al Milan per annullare il doppio passivo rimediato nel match d’andata e volare a Istanbul al posto dei cugini nerazzurri. L’Inter è stata nettamente superiore, con il match messo in ghiaccio nella prima frazione di gioco. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno colpito due volte nei primi 11 minuti, all’ottavo con il ‘Cigno di Sarajevo’ e all’undicesimo con l’armeno, oltre a scheggiare un palo con Hakan Çalhanoğlu.

Mastica amaro Stefano Pioli, tecnico del Milan, anche perché nella partita più importante della stagione ha dovuto fare a meno, causa infortunio muscolare, del suo giocatore migliore. Rafael Leao, che dopo un periodo di appannamento è ritornato quello che nella scorsa stagione ha trascinato i rossoneri alla conquista del tricolore, ha dovuto alzare bandiera bianca.

“Nel contratto di Leao c’è una clausola”, l’annuncio in diretta che spaventa i tifosi

Un’assenza pesantissima dal momento che il portoghese con i suoi guizzi e i suoi strappi è l’unico (fatta eccezione per Theo Hernandez) in grado di accendere la luce indirizzando un match sul binario favorevole ai rossoneri. Ragion per la quale Stefano Pioli spera di recuperare il talentuoso lusitano in vista del ritorno, in calendario martedì 16 maggio a ‘San Siro’.

Da parte sua, Leao stringerà i denti per esserci ma la situazione fisica non sembra delle migliori. Tuttavia, non è solo la condizione fisica del portoghese a far preoccupare i tifosi rossoneri. Secondo quanto rivelato da Luca Bianchin, giornalista de “La Gazzetta dello Sport”, nel corso del suo intervento a TvPlay, nel contratto di Leao è stata inserita una clausola rescissoria anche se “vanno verificate un paio di cose”.

Dunque, dopo un lungo tira e molla è stata risolta la querelle del rinnovo di contratto del portoghese, la cui volontà è stata decisiva per la fumata bianca che arriverà ufficialmente quando, definiti alcuni dettagli burocratici, il prolungamento di contratto verrà depositato. Nondimeno, la rivelazione di Bianchin getta un’ombra sulla reale volontà di Leao di rimanere a lungo al Milan.