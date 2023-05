Il Milan trema: stavolta c’è anche Paolo Maldini nel mirino

Il Milan non sta vivendo un periodo molto semplice e ora nel mirino, tra gli altri, è finito anche Paolo Maldini: la rivelazione su ciò che sta accadendo dietro le quinte.

Il Milan sta rincorrendo, insieme alle dirette concorrenti, un posto in Champions League per la prossima stagione. E dovrà ancora giocarsi il ritorno della semifinale sempre di Champions League contro l’Inter. Nulla è ancora stato deciso e i rossoneri cercheranno in ogni modo di rimontare lo 0-2 subito nell’Euroderby di andata. In tanti comunque sono messi in discussione e nel mirino è finito anche Paolo Maldini. La rivelazione del giornalista.

Il Milan non ha approcciato bene l’Euroderby di Champions League contro l’Inter, ma tra pochi giorni avrà l’occasione di riscattarsi. Nel frattempo deve anche concentrarsi sul campionato, dove se la vedrà con lo Spezia alla 35a giornata di Serie A. C’è un posto in Champions League da conquistare.

In ogni caso, per i risultati conseguiti in questo 2023, molti sono finiti sotto la lente di ingrandimento. In primis Stefano Pioli per le scelte di formazione, in tante gare rimaneggiata. Ma il tecnico non è l’unico perché nel mirino è finito anche Paolo Maldini. Le ultime novità in casa rossonera.

Milan, le rivelazioni di Pistocchi: c’è anche Paolo Maldini nel mirino del club rossonero

Così il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato in diretta sul canale ‘Twitch’ di ‘TV Play’: “C’è un po’ di bufera in seno al Milan. Anche i rapporti tra Maldini, Massara e i proprietari non sono al massimo“, rivela il giornalista Maurizio Pistocchi. “Chiedono – ha continuato – conto dei soldi spesi in estate e di come sono stati spesi. Basti pensare ai 35 milioni solo per Charles De Ketelaere. Quest’ultimo non ha certezze, è un giocatore disorientato. Ha fatto fatica ad ambientarsi. In questo momento Pioli fa fatica a fidarsi”.

Poi sull’Euroderby di Champions League: “Secondo me il Milan l’ha approcciata con presunzione, pensando di fare la stessa partita fatta in passato con l’Inter pressando alto. Il problema è stato che hanno preso gol su palla inattiva subito, che è stato imbarazzante. Poi si è fatto male Bennacer subito, che è un giocatore importantissimo perché è l’unico che sa costruire il gioco”.

“Contro l’Inter – ha aggiunto – penso che il Milan dovesse ripetere la partita fatta contro il Napoli. Aspettare e ripartire, ma non sono l’allenatore del Milan. Mi è sembrato di vedere un Milan impaurito, che non aveva la preparazione mentale per questa partita. Serve un grande equilibrio e concentrazione. Anche il secondo gol, l’inserimento di Mkhitaryan non viene seguito da Tonali. Lo lascia andare. In queste partite ci vuole altra ferocia. Detto questo, tuttavia, il ritorno ha ancora appeal. Soprattutto se il Milan recupera equilibrio e avrà il coraggio di fare scelte diverse. C’è ancora la possibilità di rimontare. Se fai un gol all’inizio te ne rimangono 80′ minuti, non è scontata per niente”.