Dalla Roma al Milan: bianconeri KO

Piove sul bagnato in casa bianconera. Dalla Roma alla corte di Pioli: i bianconeri vanno al tappeto

Continua la corsa Champions League della Juventus. Con un 2-0 a domicilio gli uomini di Massimiliano Allegri hanno liquidato la pratica Cremonese, ormai con più di un piede in Serie B. I bianconeri vogliono mettere in cascina quanti più punti possibili e, pertanto, mirano a fare bottino pieno negli ultimi tre match di campionato.

Sul loro capo, infatti, pende la spada della giustizia sportiva. Il 22 maggio è in calendario l’udienza davanti alla Corte d’Appello Federale che potrebbe riproporre i 15 punti di penalizzazione della prima sentenza, nel frattempo restituiti ai bianconeri dopo l’accoglimento con rinvio del loro ricorso da parte del Collegio di Garanzia del Coni. Dunque, punti in meno che potrebbero influire non poco sulla volata Champions, con la Juve a forte rischio di esclusione dalla prossima edizione della Champions. Uno scenario, quest’ultimo, da film horror anche per le conseguenze sulle strategie di mercato del club bianconero.

Estremamente difficile per il club bianconero, anche alla luce dei debiti che gravano sul bilancio societario, puntare ai top player senza la garanzia degli introiti della Champions. Senza tralasciare il fatto che, a prescindere dagli aspetti economici, anche un club prestigioso come la Juventus perde appeal nei confronti dei top player non partecipando alla più importante competizione UEFA.

Adli, dalla Roma al Milan: bianconeri fuori gioco

I dirigenti bianconeri hanno le mani legate. Mentre tutti i top club sono già attivi in vista della riapertura del calciomercato, la Juventus per il momento è costretta a guardare. A conferma, i bianconeri si sono chiamati fuori dalla corsa per ingaggiare Amine Adli, sei gol e sei assist in stagione con la maglia del Bayer Leverkusen.

Sulle tracce del 23enne di origini marocchine, visto all’opera nella semifinale d’andata di Europa League contro la Roma, ci sono l’Arsenal, l’ambizioso Newcastle, il Bayern Monaco e il Milan. Ma, come detto, non la Juventus che già sta pagando dazio all’incertezza del proprio futuro legata ai verdetti della giustizia sportiva.

Il nazionale under 21 francese è in scadenza nel 2026 e sebbene Xabi Alonso, tecnico delle “aspirine”, non voglia privarsene, il Bayer Leverkusn apre alla sua partenza per una cifra non inferiore ai 35 milioni di euro in modo da realizzare una cospicua plusvalenza avendolo prelevato dal Tolosa nel 2021 per poco più di 15 milioni di euro. Un costo alla portata del Milan che, però, per assicurarsi le prestazioni del 23enne francese dovrà battere l’agguerrita concorrenza dei ricchi club della Premier League e di una corazzata come il Bayern Monaco.