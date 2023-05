Montella in Serie A: destinazione clamorosa

Dopo la buona stagione alla guida dell’Adana Demirspor si riaprono le porte della Serie A per Vincenzo Montella: clamorosa destinazione

Tra i tecnici italiani che si stanno facendo onore all’estero non c’è solo Roberto De Zerbi. L’ex tecnico del Sassuolo ha appena tagliato alla guida del Brighton un traguardo storico: la prima qualificazione dei Seagulls (“i gabbiani”, nomignolo dei giocatori del Brighton) a una competizione Uefa, nella fattispecie l’Europa League.

Un clamoroso e inatteso risultato (il miglior piazzamento in First Division/Premier League del Brighton era il nono posto della passata stagione) raggiunto, tra l’altro, con un gioco propositivo e spumeggiante che ha fatto innamorare i sudditi di Sua Maestà Carlo III.

Ma nella stagione in cui Antonio Conte ha alzato bandiera bianca rescindendo il contratto che lo legava al Tottenham e Re Carlo Ancelotti è stato spodestato fallendo i due principali obiettivi del Real Madrid, Liga e Champions League), un altro tecnico italiano tiene alto il tricolore.

Parliamo di Vincenzo Montella, che sta facendo molto bene alla guida dell’Adana Demispor attualmente quarto nella Super Lig, dietro alle tre storiche grandi del calcio turco, Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas.

Montella in Serie A: il suo agente potrebbe proporlo al Napoli

L’eco della buona performance di Vincenzo Montella in Turchia è arrivata anche nel nostro Paese tanto che si vocifera che per l’ “aeroplanino” possano spalancarsi le porte della Serie A. D’altronde, nella prossima sessione estiva di calciomercato si potrebbe assistere a un vero e proprio valzer delle panchine.

Con José Mourinho dato al passo d’addio alla Roma, Max Allegri in bilico dopo la stangata della nuova penalizzazione (10 punti) che di fatto esclude la Juventus dalle Coppe e un Stefano Pioli non sicuro della permanenza sulla panchina rossonera dopo una stagione al di sotto delle aspettative, sono tante le opportunità che Montella potrebbe cogliere… al volo.

Senza dimenticare che si libererà anche la panchina più ambita, quella dei neo Campioni d’Italia.

Come è ormai certo, Luciano Spalletti, il condottiero del terzo scudetto del Napoli, si prenderà un anno sabbatico lasciando vacante la sua panchina.

Ebbene, per la sua sostituzione si sono già aperte le candidature, con il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, che a breve le passerà al vaglio, una sorta di casting a cui potrebbe iscriversi, su iniziativa del suo agente, anche Vincenzo Montella.

Tuttavia, difficilmente il numero uno del Napoli difficilmente s’imbarcherebbe a bordo dell’ “aeroplanino” Montella visto che i nomi che circolano sono quelli di big della panchina del calibro di Nagelsmann, Antonio Conte e Rafa Benitez. Senza dimenticare i vari Italiano e Thiago Motta.

Staremo a vedere. In fondo, De Laurentiis quanto alla scelta dell’allenatore non è nuovo a depistare per poi piazzare il colpo a sorpresa.