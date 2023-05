La Juve ha deciso: uno resta, l’altro se ne va

Grandi cambiamenti in casa della Juventus. Il dado è tratto. I dirigenti bianconeri hanno deciso: uno resta, l’altro va via

L’annus horribilis della Juventus ha avuto il suo culmine nella giornata di lunedì 22 maggio. In una manciata di minuti un autentico tsunami si è abbattuto sui bianconeri.

Prima la penalizzazione di 10 punti inflitta loro dalla Corte d’Appello Federale nell’ambito del secondo processo sulle ‘plusvalenze fittizie’, poi la rovinosa sconfitta contro l’Empoli.

Un 4-1 che rappresenta la più larga vittoria di sempre dei toscani contro la ‘Vecchia Signora’ e che è stato inaugurato dal rigore, concesso ai padroni di casa per un ingenuo fallo di Milik, trasformato da Caputo.

Unica nota positiva della serata al ‘Castellani’ il ritorno al gol in Serie A dopo oltre 500 giorni di Federico Chiesa.

Con la qualificazione alla prossima edizione della Champions League che è un miraggio in estate i dirigenti bianconeri dovranno ricostruire un gruppo che, tra l’altro, perderà una delle sue storiche colonne, Leonardo Bonucci, che, dopo aver raggiunto le 500 presenze in maglia bianconera, ha annunciato che a fine stagione appenderà le scarpette al chiodo.

La Juve ha deciso: Milik resta, Vlahovic potrebbe essere ceduto

Tuttavia, l’addio dell’ex capitano di tanti trionfi bianconeri (che nelle contingenti difficoltà sembrano lontani un’era geologica) potrebbe non essere l’unico.

I dirigenti bianconeri, alle prese anche con una complicata situazione finanziaria, stanno ragionando su come sfoltire una rosa che, alla luce dei mancati introiti della Champions, non è più economicamente sostenibile.

Ma chi tra i tanti top player bianconeri farà le valigie a fine stagione? In proposito si è espresso il giornalista Luca Momblano nel corso del suo intervento a ‘Top Calcio 24’.

Ebbene, per Momblano uno tra Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik andrà via. Ma chi dei due? Il riscatto, dal Marsiglia per 7 milioni di euro, dell’attaccante polacco, che fino a quel settimana fa sembrava scontato, non è stato ancora formalizzato.

Del resto, l’ex del Napoli dopo un avvio di stagione boom (miglior rapporto gol/minuti giocati) ha smarrito la via del gol.

Merita una riflessione più approfondita la situazione di Vlahovic. Il serbo ha dei corteggiatori in giro per l’Europa ma per il momento di offerte concrete neanche l’ombra.

Nondimeno, Vlahovic, dopo una stagione sottotono, potrebbe proporsi sul mercato come scontento per rilanciarsi in un team che gli garantisca il palcoscenico della Champions League.

Uno strategico “mal di pancia” che potrebbe indurre un top team ad affondare il colpo, con la Juventus che lo lascerebbe partire per una cifra che oscilla tra i 70 e i gli 80 milioni di euro.

Dunque, l’attaccante polacco dovrebbe restare in bianconero mentre il collega di reparto serbo potrebbe essere vicino all’epilogo della sua non troppo fortunata avventura in bianconero.