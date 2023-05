Bonucci molla subito: addio e sostituto scelto

L’addio di Leonardo Bonucci alla Juve potrebbe avvenire ben prima del 2024, c’è una nuova ipotesi che sta prendendo piede in casa bianconera

Leonardo Bonucci potrebbe prendere una nuova decisione sul suo futuro spiazzando davvero tutti gli sportivi, a cominciare dai tifosi della Juventus. L’annuncio del giornalista Mirko Nicolino in diretta a Tv Play – CM.IT.

Il futuro della Juve sarà un rebus, soprattutto per quanto riguarda le scelte del prossimo futuro. Il mercato passerà in mano direttamente al nuovo direttore sportivo, bisognerà anche capire quale sarà il reale budget a disposizione di Cristiano Giuntoli.

Mistero sul fronte acquisti, mentre su quello degli addii Leonardo Bonucci ha annunciato l’addio al calcio, contestuale alla fine del contratto con la Juventus. Problema è che la scadenza è fissata a giugno 2024… C’è però un’altra ipotesi che sta prendendo rapidamente largo, il difensore italiano potrebbe anticipare nuovamente le sue intenzioni con un altro colpo di scena.

Non è stata una grande stagione per Bonucci, tra infortuni e qualche panchina di troppo ha perso decisamente un po’ di fiducia nell’ambiente bianconero. La Juve sta giocando spesso con Danilo e Bremer come titolari irremovibili, alternando Gatti ma soprattutto Alex Sandro come terzo centrale. Quello del brasiliano è un piazzamento che aveva sorpreso, ma sembra aver convinto Max Allegri nonostante qualche errore di troppo in fase di marcatura.

Bonucci out, i motivi della scelta

Come dichiara anche Mirko Nicolino, intervistato da Tv Play, è proprio il brasiliano la chiave di svolta, il suo rinnovo (scattato in automatico fino al 2024 dopo il raggiungimento di un tot di presenze prefissato) libera Bonucci sin dalla prossima estate.

Ben 6 i milioni di euro che andranno per il rinnovo del brasiliano, scattati in base al numero di presenze e che ripetono il caso Cuadrado. Troppi per il numero 12 bianconero e per il bilancio, tanto che ora sarà Bonucci a sacrificarsi: “La scelta del rinnovo di Alex Sandro – dichiara Nicolino – fa pensare come Bonucci non farà nemmeno l’ultimo anno di contratto con la Juve: sarà lui a lasciare spazio al nuovo centrale, che penso possa essere di piede mancino”.

Bonucci guadagna 6 milioni e mezzo di euro netti. Partendo in anticipo sbloccherebbe così nuove risorse per la Juve, magari vivendo un’esperienza negli Usa insieme all’amico Giorgio Chiellini.

Un centrale mancino sarebbe l’ideale per i bianconeri che possono rispolverare due vecchie idee del passato. La prima riguarda Gabriel dell’Arsenal, l’altra invece va dritta su Igor della Fiorentina, anche se il nuovo corso bianconero non sembra puntare su gente viola considerato il pessimo rapporto con Rocco Commisso.