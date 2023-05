UFFICIALE | Pirlo lascia la Turchia: nuova panchina in Serie A

Andrea Pirlo conclude un’esperienza agrodolce al Karagumruk, nel campionato turco, ma si appresta già a ripartire. E dalla Serie A…

È finita, anche stavolta in maniera non troppo soddisfacente, un’altra esperienza di lavoro di Andrea Pirlo.

Dopo l’addio alla Juventus nell’estate del 2021, al termine di una sola stagione e con due trofei conquistati, il tecnico bresciano è stato esonerato prima della fine dell’annata in Turchia.

La sua avventura alla guida del Fatih Karagumruk è terminata a tre giornate dalla fine, e con la squadra al nono posto in classifica. Ma adesso, per l’allenatore 44enne, si apre la strada del ritorno in Italia, con una panchina di Serie A che lo aspetta.

Decisivo per il suo esonero la sconfitta per 4-1 in casa del Trabzonspor, la seconda consecutiva e la quarta nelle ultime sei partite.

Il rendimento del suo Karagumruk nel corso della stagione è stato abbastanza altalenante, nonostante una rosa non proprio scarsa (Viviano, Bertolacci, Ljajic, Borini, Feghouli).

Da tempo però Pirlo e il club turco avevano deciso che non avrebbero proseguito assieme nella prossima stagione, e la caduta pesante a Trebisonda ha permesso di accelerare i tempi.

“Alla fine ha prevalso il desiderio di trovare una nuova sfida” ha commentato sui social Pirlo, spiegando il suo addio.

Un’esperienza non andata quindi benissimo, da quello che si può capire, con il tecnico bresciano che punta ora a ripartire con un nuovo progetto, presumibilmente in un ambiente che già conosce.

Il ritorno in Serie A sembra molto probabile, a questo punto, anche se probabilmente Pirlo dovrà moderare le sue ambizioni rispetto al passato, quando rifiutò le panchine di Sassuolo e Sampdoria.

Pirlo torna in Italia: un club di Serie A ci pensa seriamente

Difficile vederlo in sella a una squadra di alto profilo, per come stanno le cose ora. Ma in Serie A potrebbe presto liberarsi una panchina che potrebbe fare proprio al caso di Andrea Pirlo.

Stiamo parlando di quella del Bologna, nono nel massimo campionato italiano proprio come il suo Karagumruk lo è in quello turco. I rossoblù perderanno probabilmente Thiago Motta in estate, dato che l’italo-brasiliano ha molte richieste, e Pirlo potrebbe essere il nome ideale da cui ripartire.

Per idee di gioco, l’ex Juventus può proseguire il lavoro di Motta, sapendo di poter lavorare in una squadra con solide basi e che al momento non ha richieste troppo pressanti.

Inoltre, con un po’ di fortuna il Bologna potrebbe anche giocare in Europa l’anno prossimo. Con due giornate alla fine della Serie A, se gli emiliani riuscissero a conquistare l’ottavo posto – e con la contemporanea vittoria della Roma in Europa League e l’esclusione della Juve dalla UEFA – sarebbero in Conference.