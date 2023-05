Lukaku in Serie A con lo scambio: Inter tradita

Il centravanti belga Romelu Lukaku sarà oggetto di discussione della prossima sessione di calciomercato. L’Inter di Inzaghi è avvisata

Tornato in Italia come salvatore della patria Romelu Lukaku ha vissuto una stagione molto complicata. L’attaccante dell’Inter non è mai riuscito a incidere davvero e, dopo mesi complicati, è stato anche scavalcato nelle gerarchie dal bosniaco Edin Dzeko.

Un’annata complicata, il giocatore, che due anni fa portò lo scudetto, ha vissuto tra incertezze e inquietudini ed ha commesso spesso gravi errori. Non solo all’Inter perchè tutti ricordano (suo malgrado) le difficoltà del Mondiale e le inquietanti prestazioni con la maglia della Nazionale.

Ora, sono passate diverse settimane, e Romelu sembra finalmente aver trovato una buona condizione. Nell’ultima sfida di campionato contro l’Atalanta il bomber nerazzurro è andato ancora a segno ed ha aiutato la squadra a raggiungere ufficialmente la qualificazione in Champions League.

Il futuro di Lukaku è però ancora tutto da decidere. Il giocatore sta benissimo a Milano e vorrebbe restare, ma il Chelsea, proprietario del cartellino del bomber belga, vuole almeno parzialmente tornare rispetto all’investimento (di 115 milioni) fatto due anni fa.

Lukaku non ne vuole sapere di tornare a Londra e il club londinese potrebbe cosi utilizzare il giocatore come lussuosa moneta di scambio. E con occhi ancora alla nostra Serie A. La società inglese non disputerà le coppe europee il prossimo anno e per rientrare nell’elitè del calcio internazionale sarebbe pronta a fare una super offerta per l’attuale capocannoniere del massimo campionato.

Chelsea, pronta l’offerta al Napoli

Il Chelsea è alla ricerca di una punta di livello internazionale e una delle prime scelte del club è senza dubbio il centravanti nigeriano del Napoli Victor Osimhen.

Secondo ultime indiscrezioni il club sarebbe pronto ad offrire una cospicua somma più il cartellino dello stesso Lukaku, un’offerta che complessivamente raggiungerebbe i 150 milioni di euro, ovvero la cifra richiesta dal Napoli. La trattativa però appare molto complicata.

Aurelio De Laurentiis non ha mai gradito cedere i propri gioielli mediante scambi e Lukaku è un giocatore di oltre 30 anni che percepisce oltre 10 milioni di euro annui. Una trattativa quindi molto complicata con il Chelsea che dovrà venire incontro agli azzurri. Osimhen è il sogno del nuovo proprietario Boehly, ma i Blues dovranno cambiare l’impostazione dell’offerta per poter provare l’assalto definitivo.

Il mercato ancora deve cominciare ufficialmente, ma il Napoli già vede l’attacco per le sue stelle. Non solo Kim o Kvaratskhelia, ma anche il suo bomber Osimhen.