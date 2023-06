“La Juve ha rubato!”: il Presidente al veleno dopo il patteggiamento

Fa discutere il verdetto con cui la Juventus ha chiuso una volta per tutte le annose vicende sportivo giudiziarie in cui era coinvolta

Un patteggiamento può cambiare la vita. Succede nel processo ordinario, è accaduto in quello sportivo che vedeva coinvolta la Juventus.

Il Tribunale Federale ha infatti ratificato l’accordo che il club bianconero aveva trovato con la Procura Federale in merito al secondo filone della cosiddetta inchiesta Prisma, quello relativo alla ‘manovra stipendi’.

Un’intesa grazie a cui la Vecchia Signora ha evitato le forche caudine di un nuovo processo e di possibili ulteriori penalizzazioni. Alla fine il club piemontese se l’è cavata con una multa poco più che simbolica pari a circa settecentomila euro.

In pratica un buffetto, che ha sorpreso sia molti addetti ai lavori che gli appassionati di calcio.

Lo stesso Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter che in bianconero ha ricoperto lo stesso ruolo per otto anni, ha espresso qualche perplessità in merito al patteggiamento accordato dal procuratore federale alla Juventus: “Di certo si chiude una pagina non esaltante ed è un bene per tutti. Se la sanzione sia giusta e proporzionata però non saprei“.

C’è chi invece non ha utilizzato termini così politicamente corretti per manifestare tutto il proprio disappunto di fronte a un verdetto che farà discutere a lungo. Colpiscono a tal proposito le dichiarazioni di un presidente che in altre occasioni ha scatenato polemiche per l’uso di un linguaggio non proprio irreprensibile.

“La Juventus ha rubato e Gravina cambi spacciatore!”: le accuse pesano come macigni

Stiamo parlando di Stefano Bandecchi, vulcanico presidente della Ternana che qualche giorno fa è stato anche eletto sindaco di Terni. Intervenuto nel corso della diretta di calciomercato.it ai microfoni del canale Twitch di TvPlay, il patron del club umbro ha lanciato accuse molto pesanti sia nei confronti della Juventus che del presidente della Federcalcio italiana, Gabriele Gravina. Le sue dichiarazioni in poche ore hanno fatto il giro del web e innescato un vortice di polemiche sulle piattaforme social.

“La Juve ha rubato, altro che storie! Con tutto il rispetto per Gravina penso che debba cambiare spacciatore, ha detto qualcosa di gravissimo per un uomo con una carica come la sua. Ha sbagliato, spero che volesse dire qualcosa di diverso. Nessuno può essere considerato al di sopra della legge, tanto meno un club importante come la Juventus. Quanto accaduto è una vergogna, altro che grande risultato per il calcio italiano”.

Si attende a questo punto una replica da parte del presidente federale, che pensa di querelarlo. Bandecchi ha fatto un passo indietro chiedendo scusa, ma FIGC ha aperto una indagine.