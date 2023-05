Caos Juventus, un calciatore non vuole rientrare

Tra debacle in campo e nelle aule giudiziarie, in casa Juventus regna sovrano il caos: un calciatore non vuole rientrare

“Una stagione così non la auguro a nessuno“: è l’amaro sfogo di Massimiliano Allegri nel dopo partita di Juventus-Milan, match vinto dai rossoneri con un acuto di Olivier Giroud.

Svanisce così per i bianconeri la possibilità di conquistare l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Non solo. Nell’ultimo match del campionato sarà a sfida a tre, tra Atalanta, Roma e Juventus, per decidere chi si qualificherà per l’Europa League (2 club) e chi invece dovrà accontentarsi della Conference League.

Difficile, dunque, dare torto al tecnico bianconero. Tra disfatte sul campo e pesanti sanzioni inflitte dalla giustizia sportiva, la stagione 2022-23 verrà ricordata come l’annus horribilis del club bianconero.

Eppure bisogna guardare avanti, ricostruire una squadra che senza il palcoscenico della Champions potrebbe perdere alcune delle sue stelle.

Altri bianconeri, in prestito a vari club, invece, potrebbero fare ritorno all’ovile bianconero. Tutti tranne uno che alla chiamata della “casa madre” ha opposto un netto rifiuto.

Caos Juventus, Kulusevski non vuole rientrare

La Juventus non è la sola delusa tra le grandi d’Europa. A fare compagnia ai bianconeri il Chelsea e il Tottenham, mai in lotta per il titolo della Premier League e fuori dalle Coppe nella prossima stagione. Tuttavia, Dejan Kulusevski, talentuoso esterno svedese in prestito dalla Juventus agli Spurs, ha fatto chiaramente intendere di voler continuare nel club londinese una volta terminato il suo periodo in prestito.

Il 23enne svedese si è rapidamente adattato allo stile di gioco della Premier League e con uno score di 2 gol e soprattutto 8 assist in 37 apparizioni stagionali ha favorevolmente impressionato.

D’altra parte la sua abilità nello spaccare le difese avversarie, la capacità di creare la superiorità sgusciando via in dribbling e la sua visione di gioco lo hanno reso una pedina inamovibile nello scacchiere tattico degli Spurs.

Dunque, è scoccata la scintilla tra il club del Nord di Londra e lo svedese tanto quest’ultimo preferisce restare al Tottenham anche senza la vetrina europea, con la Juventus che subisce un altro smacco dopo quelli in campo e nelle aule giudiziarie.

Insomma, una stagione fallimentare ha fatto perdere alla “Vecchia Signora” in un colpo solo tutto il suo fascino al punto tale da non ammaliare più neanche i suoi tesserati.

Comunque, ogni discorso sulla permanenza al Tottenham di Dejan Kulusevski è in stand by. Dovrà essere, infatti, il nuovo tecnico degli Spurs, che verrà annunciato a breve, a decidere se l’ex giocatore del Parma rientri o no nel suo progetto tattico.