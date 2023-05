Annalisa è incontenibile: l’ultima foto fa impazzire i fan

Annalisa Scarrone diventa sempre più sexy: con questa foto, la cantante manda davvero in estasi i suoi follower

Quando nel lontano 2011 si presentò per far conoscere il proprio talento allo show televisivo, Amici di Maria De Filippi, iniziammo a conoscerla come Annalisa Scarrone. Per tutti oggi, è facilissimo riconoscerla anche solo dicendo ‘Annalisa’.

Da più di dieci anni, la bellissima cantante ligure fa innamorare giovani e meno tali, non soltanto con le sue canzoni.

Sicuramente è la sua voce ad incantare i più ed infatti, la simpaticissima savonese ha tantissimi seguaci sia maschi che femmine, magari alcuni proprio da quando uscivano le sue prime canzoni.

Oggi, ormai, è difficile ascoltare una radio per un giorno intero, senza che uno o anche due brani di Annalisa, ci tengano compagnia per qualche minuto.

Tra gli ultimi, vanno molto in voga sia ‘Bellissima’ che ‘Mon Amour’.

Diciamoci la verità, anche gli stessi video della meravigliosa cantante si fanno guardare. Infatti, da qualche anno la stupenda classe ’85 ha deciso di regalarci la sua versione più sexy. A dirla tutta, questo assolutamente non sembra dispiacere la stragrande maggioranza dei suoi fan. Anzi, forse qualcuno sui social avrà anche iniziato a seguirla proprio dopo aver notato il suo sex appeal.

Intanto, ad oggi l’ex alunna della scuola di Mediaset, vanta sul proprio profilo Instagram, ben 1,9 milioni di follower.

Annalisa hot, fan senza fiato

Parlando ancora di carriera, la bella savonese dopo il talent che l’ha resa nota, ha mantenuto sempre standard alti, partecipando a diversi Festival di Sanremo e facendo uscire sette dischi tra cui l’ultimo nel 2020 che è ‘Nuda’.

Tra gli ultimi duetti a cui ha preso parte, quello con i Boomdabash per il singolo, ‘Tropicana’. Ha anche però, scritto canzoni per altri artisti come, per citare qualche esempio, ‘Siamo amore’ di Giada, o ‘A un passo da te’ di Raige.

E su Instagram? Be’, lì continua a stupire e far perdere la testa ai propri fan.

Col fisico incredibile che ha, ora che è anche giunta l’estate, sarà difficile non procurarci un bel capogiro con le sue curve.

Ecco (foto in alto) la bellissima ligure infatti, con un costume intero di color giallo che evidenzia lo stato di forma divino.

Annalisa è stupenda mentre i capelli lunghi e rossi scendono su un fianco. Si intravedono anche le sue gambe perfette. Più volte i suoi seguaci si sono persi nell’ammirarle. D’altra parte, sono assolutamente da capire.