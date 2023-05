Un campione a zero: Inter, Milan e Roma colpo mondiale

Le tre big si affacciano con intenzioni bellicose sul mercato dei parametri zero: l’occasione è quasi irripetibile

“Sfruttare le occasioni che il mercato propone”. Una massima diventata a tutti gli effetti un modus operandi quella pronunciata dall’Ad dell’Inter, e abilissimo uomo mercato, Beppe Marotta, alla vigilia della scorsa sessione estiva di scambi.

Tale politica, almeno nel caso dei nerazzurri, ha prodotto i suoi frutti se si pensa ai colpi gratis chiamati Calhanolgu, arrivato nell’estate del 2021, Onana e Mkhitaryan, questi ultimi accasatisi all’Inter la scorsa estate e determinanti nello sviluppo della stagione nerazzurra. Che potrebbe essere ricordata come una delle più trionfali di sempre se fosse coronata dalla vittoria finale in quel di Istanbul, contro il Manchester City.

Proprio nella città turca, nel 2005, il Milan perse in modo incredibile l’ultimo atto della Champions contro il Liverpool. E proprio dalla città resa ancor più famosa per aver visto la nascita degli immortali Beatles, potrebbe arrivare un nuovo colpo a ‘zero’ .

Si tratta di un campione che ha già annunciato di non aver trovato l’accordo per il rinnovo di contratto, e che è ancora in cerca di una nuova sistemazione. Oltre alla folta concorrenza estera però, i nerazzurri devono fare i conti anche col presisng di due rivali italiane. Milan e Roma sono infatti intenzionate a dar battaglia per l’attaccante.

Non solo Inter e Roma, anche Pioli si iscrive alla corsa per il sudamericano

Elegante, intelligente, imprescindibile per la manovra offensiva dei Reds per lo meno fino ad un anno fa, quando ha iniziato a scivolare indietro nelle gerarchie del tecnico Klopp, Roberto Firmino non ha bisogno di troppe presentazioni.

L’attaccante brasiliano, che ha dato il meglio di sè nel tridente dei sogni completato da Salah e Sadio Manè, non è stato incisivo come nelle passate stagioni. Dopo 8 gloriose annate trascorse sulle rive del Mersey, il sudamericano ha già annunciato la fine del suo matrimonio in ‘rosso’.

Secondo ESPN e Fichajes.net, sarebbero tanti i club che starebbero già sondando il terreno col suo entourage in vista di un suo acquisto.

Dicevamo delle tre italiane, e dello scatto di reni del Milan, che vuole anticipare sul tempo nerazzurri e giallorossi. Alla corsa sono però iscritti a pieno titolo anche Arsenal, Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid. Ognuno con un progetto tecnico differente, e con una diversa idea di centralità del calciatore nel loro progetto.

Forse, più dello stipendio – che comunque non potrebbe e non dovrebbe essere inferiore ai 5-6 milioni netti annui – potrebbe contare il grado di coinvolgimento nel disegno tecnico-tattico dei vari allenatori. Firmino vuole tornare a fare a tutti gli effetti il titolare: questo potrebbe essere un punto a favore per le società italiane interessate a lui.