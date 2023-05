Il vestito di Belen è cortissimo: visione piccante

Belen Rodriguez ha finito la sua stagione televisiva ed è volata in Argentina dove si mostra in piena forma agli occhi dei fan

La soubrette sudamericana è tornata così nella sua terra dopo gli impegni televisivi con Mediaset, momenti di pieno relax per una delle protagoniste indiscusse nel mondo del gossip e non solo.

La carriera di Belen Rodriguez prosegue senza intoppi in tv, ormai è diventata la padrona di casa delle Iene maturando così un’esperienza importante.

Il programma di Italia 1 prosegue e potrebbe anche essere stravolto da qualche novità che coinvolgerebbero proprio la conduttrice argentina, ma è ancora presto per parlarne.

Belen Rodriguez aveva già salutato i telespettatori con un messaggio che ha insospettito, dal sapore quasi dell’addio anticipato.

Prima di pensare alla prossima stagione in tv, sono già scattate intanto le vacanze ed eccola pronta a divertirsi in Argentina, in mezzo alla natura e insieme ai suoi amici. Un ritorno alle origini che la mostra pienamente a suo agio, regalando qualche scatto che appassiona i tanti fan sui social.

Belen, gambe in vista in Argentina

Sono ben 10 milioni e mezzo i fan che la seguono su Instagram, è diventata una protagonista del web che fa tendenza e punta nel suo ruolo di influencer a dettare la moda.

Cerca di farlo anche dall’altra parte del mondo con un outfit sponsorizzato e con il quale si sente a proprio agio. Così, immersa nella natura e con la compagnia dei suoi amici, Belen Rodriguez si mostra sorridente e in piena forma, l’ultima foto con gambe in vista è premiata dai like dei suoi sostenitori.

Una foto che punta anche a far dimenticare le ultime vicende di gossip, che l’hanno riportata al centro dell’attenzione. Sui giornali di gossip campeggiano le foto che la vedono a cena con Antonino Spinalbese, padre di sua figlia, e inevitabilmente si è parlato di una crisi con Stefano De Martino, che è stata però già smentita da tutti quanti sono vicino alla coppia.

Belen fa sempre discutere, la vita privata un po’ movimentata per anni ha dato sostanza alle pagine di gossip. In Italia ogni sua mossa è al centro dell’attenzione, anche una semplice cena fa discutere. In Argentina invece la showgirl non sembra dar peso ed è spensierata, tanto che non manca di divertirsi, bevendo birra (speriamo responsabilmente) e andare a cavallo. Per tutto il resto, ci sarà tempo.