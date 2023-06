Cristina Buccino, forme incontenibili: l’ultimo scatto lascia senza fiato

Cristina Buccino non smette di stupire i suoi tanti followers: l’ultimo scatto social è da impazzire, fisico da urlo e fan letteralmente impazziti

Una vera forza della natura, capace con la sua infinita bellezza di attrarre l’attenzione di tutti. Anche con un solo scatto. Con oltre 3 miioni di followers al seguito su Instagram, da ogni parte del mondo, Cristina Buccino ha ormai raggiunto una notorierà ed una bellezza difficili da superare.

Curve esplosive e volto d’angelo, la bellissima Cristina non disdegna il mostrare un corpo che farebbe invidia davvero a molte delle sue colleghe. Sui social è monopolizzante ed i fan, ovviamente, sono più che felici di osservare ed elogirare tanta sensualità.

Cristina Buccino nasce a Castrovillari, in provincia di Cosenza, il 16 giugno 1985. Ha iniziato come modella dove, in breve tempo, ha avuto enorme successo sfilando per alcuni dei brand più importanti al mondo. Col passare del tempo ha poi assunto anche il ruolo di conduttrice e soprattutto influencer.

Anche la televisione italiana, ben presto, le ha dato il suo caloroso benvenuto: da ‘Ciao Darwin’ a ‘L’Eredità’ passando per ‘Mistero’ fino a ‘Tiki Taka’, trasmissione calcistica che ha co-condotto al fianco di Melissa Satta.

La fan base della poliedrica calabrese è molto affezionata a Cristina e la segue passo passo, in ogni suo aggiornamento sui social: che si tratti della carriera, lavoro o un semplice scatto provocante, la Buccino è sommersa dall’affetto dei followers. Cristina ha due sorelle: Donatella e Maria Teresa.

Dècolletè da urlo: Cristina Buccino è una bomba

Come già detto pocanzi, Cristina è sempre attiva sui social e le ultime foto che ha postato recentemente sui suoi canali social hanno letteralmente mandato fuori di testa i tanti ammiratori. Un corpo da urlo, praticamente perfetto. E con l’avvicinarsi dell’estate, le sue curve sono destinate a far salire vertiginosamente la temperatura.

L’ultima foto svela una doppia anima della Buccino. La prima è quella dolce, quasi romantica, in una posa del tutto naturale condita da uno sguardo davvero sexy.

L’altra, però, nonostanti si tratti di uno scatto in bianco è nero, è totalmente provocante. Mano sulla guancia e sguardo languido, una giacca aperta che lascia intravedere una scollatura da capogiro.

Le sue forme continuano ad essere lì, in bella mostra, per la gioia di chi la segue e in tanta bellezza trova una fonte di ispirazione. Il fisico statuario incontra, quindi, una sensualità fuori dal comune.

La giunonica Buccino è tornata a pubblicare sui social e lo ha fatto col botto: il suo ultimo shooting ha mandato in visibilio milioni e milioni di estimatori.