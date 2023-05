Cristina Buccino, una visione dall’alto: scollatura profonda

Cristina Buccino nei suoi primi piani è sempre incommensurabile: la modella e influencer mette in risalto curve da ricordare

Nelle scorse settimane, ha tagliato un traguardo per il quale era solo questione di tempo, ma che la conferma per l’ennesima volta tra le bellezze più acclamate del web. Cristina Buccino è ormai oltre i 3 milioni di followers su Instagram, una certificazione ulteriore, sebbene non necessaria, della sua bellezza diventata iconica e leggendaria.

La splendida calabrese, che a giugno compirà 38 anni, fin da giovanissima si è imposta come una delle più attraenti modelle italiane, in grado di ritagliarsi una fama notevole a livello internazionale. Classe, eleganza, una silhouette incontenibile che è un vero concentrato di sensualità mediterranea, Cristina regala spettacolo praticamente con ogni immagine che condivide sui social e con le quali racconta la sua attività professionale e la sua vita agli ammiratori estasiati.

Per un certo periodo, come sappiamo, è stata anche una applauditissima celebrità del piccolo schermo, come soubrette in alcuni programmi come L’Eredità e come personaggio da reality show, all’Isola dei Famosi e a Pechino Express.

Ma ad un certo punto, Cristina ha capito che la tv non faceva più per lei, e ha preferito dedicarsi esclusivamente alla sua attività di modella e influencer, una scelta che a quanto pare è stata piuttosto felice. I risultati si vedono a occhio nudo e non potrebbe essere altrimenti.

Cristina Buccino colpisce ancora: forme esplosive, l’estate è già torrida

Prontissima per una estate da protagonista, Cristina a suon di post e stories lascia sempre tutti senza fiato. Uno degli ultimi selfie, in particolare, scatena come non mai la passione e la fantasia degli ammiratori.

Uno sguardo che conquista, un viso angelico e insieme provocante e la scollatura che risalta nella prospettiva dall’alto, anche se coperta dai lunghi capelli. Curve del genere non passano mai inosservate e infatti like, reactions e commenti per la splendida Cristina non mancano mai.

Non stupisce che da sempre sia definita ‘la Kardashian italiana’. E nemmeno che tra i vari commenti ce ne siano alcuni tipo questo: “Sei la donna più bella di tutto il sistema galattico“.

Tra i motivi di interesse a lei legati in vista dell’estate, ce n’è anche un altro: le voci di gossip calcistico hanno acceso i riflettori su di lei per la liaison con Lucas Hernandez, fratello del milanista Theo. Qualcuno ha già chiesto a più riprese a Cristina di usare il suo ascendente per portare il giocatore in Italia. Chissà…