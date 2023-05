Bomba dalla Francia: le cifre per il ritorno sono pazzesche

Dalla Francia arriva una notizia inattesa, cifre da capogiro per concretizzare un ritorno pazzesco e che avrebbe del clamoroso

Il calciomercato è quasi alle porte e tra poco le trattative torneranno a infiammare le prime pagine dei giornali. Mancano infatti ormai una manciata di partite per chiudere la stagione sportiva 2022/2023. Dopo che gli ultimi verdetti saranno emessi, ripartiranno i valzer di giocatori tra le varie squadre, tra chi si rinforzerà e chi perderà pezzi per strada.

Come sempre accade però già qualcosa si muove sotto al cofano. Le trattative più clamorose che si concretizzano a inizio calciomercato spesso infatti hanno origine proprio in quel di maggio.

Potrebbe essere il caso anche della trattativa che inizia a far rumore in Francia e che presto potrebbe scuotere il mondo del pallone.

I media francesi infatti hanno lanciato una vera e propria bomba di mercato in questi giorni. A due anni dalla clamorosa trattativa che ha portato Lionel Messi dal Barcellona al PSG, potrebbe esserci il clamoroso passo indietro. Il fuoriclasse argentino andrà in scadenza proprio a fine giugno e questo apre le porte a un cambio di maglia.

Il ritorno di Messi a Barcellona, c’è l’offerta

Tutto infatti fa pensare che il futuro della Pulga sarà lontano da Parigi. Due le destinazioni possibili, la prima è il Barcellona, per il grande ritorno nel club che lo ha reso grande, la seconda è l’Arabia Saudita. Lì infatti ci sono le proprietà che potrebbero soddisfare le esigenze economiche di Messi e in più continuerebbe la sfida a distanza con Cristiano Ronaldo.

Il Barcellona tenterà quindi il colpaccio, anche se non sarà semplice. I blaugrana infatti hanno inviato alla federcalcio spagnola i documenti per il piano di fattibilità.

La speranza è che ci sia il via libera, così da poter registrare i nuovi contratti di Araujo e Gavi, andando poi all’assalto di Messi per riportarlo alla base. L’idea dei catalani è di offrirgli un euro in più rispetto all’ingaggio accordato a Robert Lewandowski.

Un’offerta che sembra strana, ma che in realtà ha un suo senso. Alla base infatti c’è l’intenzione di dargli lo status di giocatore più pagato della squadra, andando così a soddisfare il suo ego a livello economico.

Ad oggi l’entourage di Messi non ha confermato offerte concrete da parte del Barcellona, ma, da parte degli spagnoli, sembra esserci tutta l’intenzione di riportare l’argentino alla ovile, facendogli ritrovare Xavi, anche se come allenatore e non più come compagno di squadra.