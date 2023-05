Ciao Milan e papà: Daniel Maldini, nuova maglia in Serie A

Nel Milan del futuro non ci sarà spazio per Daniel Maldini, il figlio d’arte è pronto per una nuova avventura in Serie A nella prossima stagione

Il fantasista, attualmente allo Spezia, potrebbe partire nuovamente in prestito dalla squadra rossonera. Paolo Maldini è nella duplice veste di uomo mercato e di papà, c’è una meta interessante da proporre al giovane prospetto di proprietà rossonera.

La terza generazione dei Maldini si è spostata in avanti e anche con discreti risultati. Da nonno Cesare, centrale e poi commissario tecnico, passando a Paolo capitano di mille battaglie sulla sinistra per passare al giovane Daniel, trequartista in attesa di salvezza, per il finale di stagione.

Lo Spezia sta lottando punto su punto per la permanenza in categoria, Daniel Maldini ha dato il suo contributo.

Ha segnato contro le squadre milanesi e la sua assenza ha complicato i piani di Semplici in vista della salvezza: senza di lui i liguri sono crollati o quasi. Potrebbe tornare clamorosamente per il finale di stagione, ma ha già un’altra meta in ballo.

La lesione al bicipite rimediata contro la Sampdoria ha bloccato la crescita dello Spezia, sta lavorando per rientrare clamorosamente in vista del (probabile) spareggio contro il Verona.

Per la decina di giugno, infatti, potrebbe aver recuperato e reggere almeno mezzora in campo. La speranza spezzina è questa, il futuro invece porterà Daniel Maldini a un salto di qualità. Il Milan vuole farlo crescere, Daniel Maldini per Udinese o Sassuolo è un profilo adatto in mezzo al campo e per giocare tra le linee.

Daniel Maldini, dove giocherà nella prossima stagione

Il figlio d’arte potrà così giocare per un team ben distante dai patemi della salvezza, avrà compagni di squadra maggiormente abituati a un calcio più offensivo.

Maldini all’Udinese è quasi un richiamo al passato, dalle origini del nonno all’esordio del padre proprio allo stadio “Friuli”. Un prestito che potrebbe essere un messaggio chiaro per la prelazione di Beto o Samardzic, rossoneri magari nella prossima stagione.

Maldini al Sassuolo per Frattesi è un’altra ipotesi importante. I rossoneri dovranno comprare almeno un centrocampista centrale di grande qualità e l’azzurro è pronto per un top club. La Roma mantiene il 30% sulla rivendita, se non affonderà il colpo potrà essere un calciatore del Milan. Trattativa che ruoterà intorno ai 25-30 milioni di euro più il prestito di Maldini junior e di Nasti, ora in prestito al Cosenza. Un’occasione di crescita importante, senza dubbio.