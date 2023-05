Caso Juventus: tutto deciso, arrivata la sentenza

Il caso Juventus sembra essere arrivato ormai ad una svolta. Infatti la sentenza è arrivata e andiamo a vedere qual è stata la decisione presa nei confronti del club bianconero.

Il grande giorno è arrivato: oggi il TFN si è pronunciato sul caso Juventus riguardante gli stipendi. Un passaggio sicuramente fondamentale per il futuro del club bianconero e per avere anche un quadro molto più chiaro in Serie A in vista della prossima partita di campionato.

La decisione è stata presa nel primo pomeriggio dopo una breve camera di consiglio per la sentenza. Andiamo a vedere nei dettagli cosa è successo e soprattutto il destino che spetterà alla Juventus nelle prossime settimane.

Caso Juventus: arriva la sentenza, ecco i dettagli

Il caso stipendi ha tenuto banco per diverso tempo e in molti si aspettavano una sentenza addirittura a giugno o luglio per portare a scontare questi punti di penalizzazione l’anno successivo. In realtà alla fine l’evolversi della situazione ha portato ad un cambio di programma immediato e la sentenza è arrivata prima dell’ultima giornata di campionato. Il tutto anche rispettando i tempi UEFA, che voleva avere un quadro più chiaro della situazione prima della fine della stagione per poi prendere le proprie decisioni.

Alla fine il Tribunale ha dato il via libera alla richiesta di patteggiamento della Juventus e quindi sanzionato il club bianconero con una multa che si aggira intorno ai 718mila euro. L’altra questione riguarda il fatto di non poter presentare ricorsi per quanto riguarda le sentenze precedenti. Questo, quindi, apre la strada ad un futuro in Europa dei bianconeri.

Naturalmente ora la palla passa in mano alla UEFA che, come confermato anche dall’avvocato Afeltra ai microfoni di free.it, potrebbe sanzionare il club bianconero ed escluderla per una sola stagione dalle competizioni internazionali. Ma si tratta di una ipotesi non semplice da far diventare realtà perché è in corso un patteggiamento.

Juventus: via libera al patteggiamento, cosa cambia

Il patteggiamento consente alla Juventus di non avere punti di penalizzazione e conservare quindi l’Europa almeno per il momento. Una sentenza che soddisfa assolutamente il club bianconero almeno per il momento. C’è sempre l’UEFA, infatti, in agguato e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire se potrà disputare le competizioni europee oppure no.