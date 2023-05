PSG e City sbarcano in Italia: scontro all’ultimo sangue

Il PSG e il City arrivano anche in Italia, i due sceicchi sono pronti a darsi battaglia anche nel Belpaese

Manchester City e PSG appartengono a due degli uomini più ricchi del mondo del calcio, se non i più ricchi. Due proprietà che hanno deciso di investire parecchio nel pallone, entrando con forza in due club ora ai vertici per quanto concerne le gerarchie tra club in Europa. Non solo queste due squadre però, un po’ alla volta il giro di affari si è ampliato.

Il City Group infatti ha creato una vera e propria rete di squadre di proprietà, tra cui, oltre ai Citizens, troviamo il Troyes (Francia), il Girona (Spagna), fino ad arrivare in quel di New York. Sono ad oggi ben 12 i club che si trovano interconnessi sotto la stessa ala. Tra questi c’è anche il Palermo, acquistato nell’estate scorsa dopo la promozione dalla C alla B.

La QSI, controllante del PSG, sembra avere tutta l’intenzione di seguire le orme dei rivali. D’altronde sembra non possa essere altrimenti, Al Thani infatti, proprietario effettivo della squadra francese, è cugino di Mansur, fondatore del City Group.

La Qatar Sports Investment quindi ha iniziato ad ampliare gli orizzonti, entrando nella società dello Sporting Braga e iniziato a operare per fare lo stesso anche con il West Ham.

La QSI rompe gli indugi, pronto l’appoggio a Radrizzani per la Sampdoria

Al Khelaifi, che è la figura operativa del PSG e della QSI, sembra ora volgere lo sguardo verso l’Italia. In questi giorni infatti Radrizzani ha alzato notevolmente il pressing per l’acquisizione della Sampdoria, club che rischia seriamente il fallimento, a meno appunto di un passaggio di mano. Per poter portare un’offerta valida per tutti l’imprenditore nostrano si è quindi rivolto verso il Qatar.

Ecco dunque che, per portare i circa 100 milioni necessari, Radrizzani ha cercato l’appoggio della QSI, che sembra pronta a rompere gli indugi. La strada è ancora lunga, tanti gli ostacoli da superare – a cominciare da Ferrero, che ha respinto l’offerta da 30 milioni – con lo spettro della D tutt’altro che scongiurato, ma questa sembra rappresentare la chance migliore per i blucerchiati per restare a galla.

Sampdoria-Palermo rappresenterebbe così l’emanazione della sfida tra i colossi PSG e Manchester City in Italia. I due club infatti andrebbero ad appartenere ai due gruppi rivali. Ritrovandosi in Serie B con tutta l’intenzione di risalire. I rosanero hanno sfiorato i playoff da neopromossi forti dei primi investimenti portati dal City Group.

I blucerchiati andrebbero a ristrutturare la compagine retrocessa dalla A per ritrovarla subito grazie agli investimenti della coppia Radrizzani-QSI. Il tutto per poi ritrovarsi in Serie A per continuare la sfida non solo a distanza, ma anche sul campo e per obiettivi nobili anche in Italia.